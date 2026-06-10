Split Craft Beer Fest vraća se na Pazar: Sedam pivovara, više od 20 craft piva i odlična glazba

Ljubitelji craft piva, dobre glazbe i odlične hrane ove će subote doći na svoje. Na Splitskom pazaru 20. lipnja od 19 sati održat će se Split Craft Beer Fest 2026, manifestacija koja okuplja najbolje od domaće craft scene na jednome mjestu.

Posjetitelji će moći kušati više od 20 različitih vrsta craft piva koja će točiti sedam craft pivovara na ukupno 15 točionika. Organizatori najavljuju večer ispunjenu vrhunskim okusima, dobrom atmosferom i bogatim zabavnim programom.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se Dust N' Bones, tribute bend legendarnih Guns N' Rosesa, te domaći bend Djigibaoo. Za odličnu atmosferu između nastupa zadužen je DJ Vjeko Linksonix.

Uz bogatu ponudu piva, posjetitelje očekuje i vrhunska gastro ponuda. Za street food specijalitete pobrinut će se Gudin Pigerija sa svojim prepoznatljivim dimljenim delicijama.

Spoj craft piva, rock glazbe i vrhunske hrane jamči večer za pamćenje u samom srcu Splita. Organizatori poručuju kako je riječ o fešti koja se ne propušta.