Sedam godina zatvora: Glavaš pravomoćno osuđen za ratni zločin nad osječkim Srbima

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991. godine.

Pravomoćnom presudom na četiri godine zatvora osuđena je i Gordana Getoš Magdić, dok su Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine zatvora.

Sud je time potvrdio presudu iz listopada 2023., donesenu nakon ponovljenog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu. Sva četvorica proglašena su krivima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Riječ je o predmetu koji traje godinama. Glavaš i ostali prvi su put osuđeni 2009. godine, no Ustavni sud je 2015. ukinuo pravomoćnu presudu te naložio novo suđenje. Ponovljeni postupak započeo je 2017., a potom je 2021. ponovno krenuo ispočetka.

Potvrdom Visokog kaznenog suda presuda je sada postala pravomoćna.