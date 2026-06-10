Jadran na Zvončacu ide po naslov: Evo rasporeda utakmica finala prvenstva

Kreće finalna serija Prvenstva Hrvatske u vaterpolu! Dok je na većini drugi sportskih terena zastor odavno spušten, trofeji podignuti, najbolji proglašeni... u bazenu smo tek došli do vrhunca sezone.

Nešto kasniji rasplet posljedica je zgusnutog kalendara i Europskog prvenstva održanog početkom godine, no možda je tako i bolje. Vaterpolo ipak pripada ljetu, toplim večerima i otvorenim bazenima.

Za naslov prvaka Hrvatske, u najtrofejnijem hrvatskom kolektivnom sportu, borit će se Jadran i Mladost. Prvak će postati momčad koja prva stigne do tri pobjede.

Splićani su na finala već gotovo navikli. Ovo im je peta uzastopna završnica, a u posljednje tri sezone upravo su oni podizali pobjednički pehar. Zagrepčani, koji zbog brojnih reprezentativaca u svojim redovima često nose epitet "megamomčadi", drugu godinu zaredom izborili su mjesto u finalu.

Prošlosezonska serija bila je kratka. I slatka – iz perspektive Jadrana. Momčad Jure Marelje slavila je s čistih 3:0 protiv "žabaca". Ipak, uspoređivati prošlu i ovu sezonu bilo bi nezahvalno jer su obje momčadi prošle kroz određene promjene u igračkom kadru.

Finalna serija počinje u petak, 12. lipnja, u Zagrebu. Mladost je nakon regularnog dijela prvenstva zauzela prvo mjesto zahvaljujući boljem međusobnom omjeru, iako su obje momčadi skupile po 35 bodova. O prvom mjestu odlučio je tek jedan pogodak razlike.

– Dao bih Mladosti ulogu favorita, ali i mi imamo što za reći – poručio je trener Jadrana Jure Marelja.

Splićani i Zagrepčani su ove sezone igrali tri puta: dva puta u prvenstvu i jednom u Kupu. U susretu na Poljudu je slavio domaćin (12:10), na Savi također (15:12), a finale Kupa u Šibeniku je jedna čudna priča, s obzirom da je Jadran rano ostao bez Marinića Kragića i Zovića, a susret nije ni počeo Bijač, na kraju je bolja bila Mladost (16:11).

– Nijedna od tih utakmica sada nije relevantna da bismo na temelju nje mogli donositi zaključke – smatra Marelja.

– U Splitu smo odigrali možda i iznad svojih mogućnosti, uz kriterij suđenja koji nam nije odgovarao, ali smo uvjerljivo pobijedili. U Zagrebu smo odigrali jednu od lošijih momčadskih utakmica, posebno u obrani, dok je finale Kupa bilo potpuno specifična priča zbog izostanaka ključnih igrača već u prvoj minuti susreta. Sve to sada možemo staviti sa strane jer nas čeka sasvim nova serija.

A kako će Jadran pristupiti toj novoj priči?

– Kao i uvijek, idemo na pobjedu. Želimo već u Zagrebu napraviti dobar rezultat. Nismo opterećeni ničime, imamo dovoljno vremena između prve i druge utakmice za regeneraciju i eventualne taktičke prilagodbe. Bez obzira na emocionalno pražnjenje nakon finala Eurokupa protiv Marseillea, vjerujem da smo u dobrom ritmu, u igračkom tonusu i da ćemo to pokazati već u petak.

Za razliku od Jadrana, Mladost je imala više vremena za pripremu. Zagrepčani su posljednju službenu utakmicu odigrali još 30. svibnja protiv Juga u polufinalu, što može biti i prednost i potencijalni nedostatak.

Kadar Mladosti ulijeva respekt. U sastavu su iskusni centri Vrlić, Lončar i Tončnić, opasni ljevaci Harkov i Nagaev, uz Radulovića, Lazića, Bukića, Buljubašića, Vukičevića i vratare Čubranića i Marcelića. Riječ je o momčadi koja prijeti sa svih pozicija.

– Kad bismo krenuli nabrajati koga treba zaustaviti, samo bismo si zakomplicirali posao. Moramo prije svega gledati sebe. Mladost ima vrhunsku kvalitetu na svakoj poziciji, ali i mi imamo svoj sustav, zajedništvo i momčadski duh koji su nam mnogo puta donijeli rezultat. Vjerujem da će tako biti i sada. Mislim da je pritisak ipak nešto veći na njima jer imaju imperativ osvajanja naslova. Nadam se samo da ćemo svi biti zdravi i spremni – zaključio je Marelja.

Hrvatski prvak tako ponovno kreće u obranu titule, ovoga puta iz Zagreba. Druga utakmica finalne serije na rasporedu je 19. lipnja u Splitu, gdje se očekuje još jedna sjajna atmosfera. Interes za europsko finale na Zvončacu bio je golem, a nema razloga vjerovati da će drukčije biti ni u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Zato pratite službene kanale VK Jadrana, kako ne bi ostali bez 'zlatnog papirića'.

Naslov prvaka Hrvatske osvojit će momčad koja prva upiše tri pobjede. • 1. utakmica – Zagreb, 12. lipnja u 18:30 (HTV 2)

• 2. utakmica – Split, 19. lipnja

• 3. utakmica – Zagreb, 25. lipnja

• eventualna 4. utakmica – Split, 28. lipnja

• eventualna 5. utakmica – Zagreb, 2. srpnja