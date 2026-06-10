Koristite umjetnu inteligenciju? Upravo je stigla jako dobra vijest za korisnike. "Počinje bitka koja će promijeniti cijelo tržište"

Google je povukao potez koji bi mogao označiti početak pravog cjenovnog rata među najvećim igračima umjetne inteligencije. Osnovna pretplata Google AI Plus u SAD-u više ne stoji 7,99 dolara, nego 4,99 dolara mjesečno, a korisnici za taj iznos dobivaju i dvostruko više prostora za pohranu – 400 umjesto dosadašnjih 200 gigabajta.

Na prvi pogled riječ je o običnom sniženju. No u pozadini se vidi mnogo ozbiljnija strategija: Sundar Pichai i Google pokušavaju AI pretplatu pretvoriti u svakodnevni digitalni trošak, sličan oblaku, e-mailu ili streaming servisu. Drugim riječima, cilj više nije samo impresionirati korisnike najnaprednijim modelom, nego ih zaključati u vlastiti ekosustav.

Pet dolara mijenja psihologiju korisnika

Cijena od 4,99 dolara nije slučajna. To je prag na kojem se mnogi korisnici više ne pitaju “treba li mi ovo”, nego “zašto ne bih probao”. Upravo tu počinje nova faza AI tržišta: AI pretplata više nije premium dodatak za entuzijaste, programere i poslovne korisnike, nego proizvod namijenjen studentima, kreativcima, malim obrtnicima i svima koji žele brže pisati, istraživati, montirati ili organizirati podatke.

U paket ulaze Googleovi alati poput Gemini usluga, alata za generiranje videa, platforme Flow i istraživačkog asistenta NotebookLM. To je važan detalj jer Google ne spušta cijenu samo jednog chatbota, nego cijelog paketa usluga koje može povezati s Gmailom, Dokumentima, Diskom, Androidom i pretraživanjem.

OpenAI i Anthropic sada moraju braniti visoke cijene

Najveći problem za konkurenciju nije samo niža cijena, nego Googleova sposobnost da je dugoročno izdrži. Kompanija ima vlastitu infrastrukturu, golemu korisničku bazu i desetke proizvoda kroz koje može nuditi AI gotovo neprimjetno. To znači da se konkurenti koji žive primarno od AI modela mogu naći pod pritiskom pada profitnih marži.

Investitor Chi-Hua Chien iz Goodwater Capitala smatra da AI infrastruktura sve više postaje roba široke potrošnje. U praksi to znači da korisnici s vremenom možda neće birati alat prema tome koji je “najpametniji”, nego prema tome koji je dovoljno dobar, najjeftiniji i najlakši za korištenje.

Taj pritisak dolazi u osjetljivom trenutku. Anthropic je 1. lipnja 2026. objavio da je povjerljivo predao nacrt registracijske dokumentacije za mogući izlazak na burzu, dok Business Insider piše da je i OpenAI predao povjerljivi S-1 za budući IPO. Upravo zato će investitori pažljivo gledati može li se u AI industriji zadržati visoka vrijednost kompanija ako cijene počnu padati.

Model iz Indije stigao je u Ameriku

Ono što sada gledamo u SAD-u već se mjesecima testiralo na tržištima u razvoju, osobito u Indiji. Tamo su se tehnološke kompanije ranije počele natjecati nižim cijenama jer je rast broja korisnika važniji od trenutne zarade po pretplatniku. Sada se ista logika seli na najvažnije svjetsko tržište AI usluga.

Za korisnike je to dobra vijest: alati postaju dostupniji, paketi bogatiji, a cijene niže. Za tehnološke kompanije to je početak neugodnijeg razdoblja. Ako AI postane usluga za nekoliko dolara mjesečno, više neće biti dovoljno imati moćan model. Pobjednik će biti onaj tko korisniku može ponuditi najviše vrijednosti, najmanje trenja i najdublju integraciju u svakodnevni digitalni život.

Google je zato ovim potezom poslao jasnu poruku: bitka za AI korisnike više se ne vodi samo u laboratorijima, nego i na računima kreditnih kartica.