U Splitu se održava konferencija o tržištu nekretnina: U fokusu novi zakon, društvene mreže i GDPR

Split će 12. lipnja biti domaćin konferencije u organizaciji Hrvatske udruge posrednika nekretninama (HUPN), koja će na jednom mjestu okupiti brojne stručnjake, agente, odvjetnike i predstavnike vodećih agencija za nekretnine iz cijele Hrvatske.

Konferencija će se održati u hotelu Ambasador, a program počinje u 14 sati uvodnim obraćanjem predsjednika HUPN-a Ivana Jelaska, koji će govoriti o aktualnim izazovima i budućnosti struke.

Posebna pozornost bit će posvećena najavljenim izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. U panel-raspravi pod nazivom "Novi zakon o posredovanju – zaštita struke ili novi izazov na tržištu nekretnina?" sudjelovat će predstavnici agencija i pravni stručnjaci koji će raspravljati o mogućem utjecaju zakonskih promjena na tržište, zaštitu potrošača i rad posrednika.

Sudionici će imati priliku čuti i iskustva uspješnih agencija iz različitih dijelova Hrvatske kroz panel o poslovnim modelima u sektoru nekretnina, dok će se u trećem panelu govoriti o ulozi društvenih mreža u modernom posredovanju te o tome kako agenti grade osobni brend i povjerenje klijenata.

U stručnom dijelu programa predavanje će održati dr. sc. Petar Vušković, koji će govoriti o primjeni GDPR-a u poslovanju s nekretninama, najčešćim pogreškama te obvezama koje proizlaze iz regulative o zaštiti osobnih podataka i sprječavanju pranja novca.

Nakon službenog dijela programa predviđeno je druženje i umrežavanje sudionika u baru hotela Ambasador.

Organizatori ističu kako je cilj konferencije jačanje struke kroz edukaciju, razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u oblikovanju budućnosti hrvatskog tržišta nekretnina.