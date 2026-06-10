Žrnovnica čuva uspomenu na Marina Amižića: U čast šahista kojem je igra bila prozor u svijet organizira se memorijalni turnir

Bio je slijep od jedanaeste godine života, ali nikada nije dopustio da ga invaliditet definira. Naprotiv, Žrnovčanin Marin Amižić živio je aktivno, putovao, natjecao se i godinama dokazivao kako prepreke postoje samo ako ih sami prihvatimo. Široj javnosti ostao je poznat kao strastveni šahist kojem je upravo šah bio mnogo više od igre – bio je način života, prostor potpune ravnopravnosti i prozor u svijet.

U znak sjećanja na čovjeka koji je svojim životom inspirirao mnoge, 17. lipnja u 19 sati u Žrnovnici održat će se 1. Memorijalni šahovski turnir "Marin Amižić". Ideju je pokrenula njegova kći Željka Alujević povodom prve godišnjice njegove smrti, koja se obilježava 15. lipnja.

– Moj otac bio je potpuno slijepa osoba koja je, unatoč velikom hendikepu, živjela uredan, aktivan i ispunjen život. Školovao se u Centru Vinko Bek u Zagrebu, gdje je i zavolio šah. Bavio se i kuglanjem te golbalom, ali šah je bio nešto posebno. Govorio je da je upravo za šahovskom pločom jednak svima ostalima i da se tu osjeća potpuno ravnopravno sa zdravim ljudima – prisjeća se njegova kći.

Šah mu je, kaže, otvorio vrata svijeta. Zahvaljujući toj igri proputovao je gotovo cijelu Europu, stekao brojna prijateljstva i ostao aktivan do duboke starosti. Zato nije bilo dvojbe da upravo šah bude središnji dio događaja kojim će mu obitelj, prijatelji i sumještani odati počast.

– Kako se približavala prva godišnjica njegove smrti, odlučila sam organizirati memorijalni turnir njemu u čast. Žrnovnica je bila njegova velika ljubav. Ondje je rođen, poznavao je svaki njezin kamen i posljednje godine života proveo je upravo tamo. Zato je bilo prirodno da se turnir održi u njegovoj Žrnovnici – govori Alujević.

Turnir neće imati strogo natjecateljski karakter. Organizatori ga vide prvenstveno kao okupljanje prijatelja šaha i ljudi koji su poznavali Marina Amižića ili žele odati počast njegovoj životnoj priči.

– Nema ograničenja u broju prijava. Igrat će se brzopotezni turnir s tempom od 15 minuta po partiji. Prijaviti se može svatko tko voli šah i želi sudjelovati. Nije mi cilj okupiti stotinu ljudi, nego da se turnir održi, da se igra šah koji je moj otac toliko volio i da ga se na taj način prisjetimo – kaže.

Prijave koordinira Ivan Amižić, dugogodišnji prijatelj i šahovski suputnik Marina Amižića. Prema posljednjim informacijama, već je prijavljeno četrnaest igrača, a interes i dalje raste.

Posebnu simboliku imat će prva ploča na kojoj će se igrati upravo na šahu koji je pripadao Marinu Amižiću. Riječ je o posebnoj šahovskoj garnituri prilagođenoj slijepim osobama.

– Na prvoj ploči igrat će se na njegovom šahu. To će biti svojevrsni podsjetnik na čovjeka kojem je šah značio toliko mnogo i koji je kroz tu igru živio punim plućima – zaključuje njegova kći.

Hoće li se turnir zbog velikog interesa održati u prostorijama Mjesnog odbora Žrnovnica ili biti premješten u veći prostor, organizatori će odlučiti u danima koji slijede. Ono što je sigurno jest da će 17. lipnja Žrnovnica ponovno disati u ritmu šahovskih poteza – baš onako kako bi to volio Marin Amižić.