USKOK o Šimunićevoj reakciji na upad u njegov dom i pretrese: "Tvrdnje su neistinite"

USKOK je reagirao na tvrdnje gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, koji je nakon današnjih pretraga ustvrdio da je riječ o političkom pritisku zbog njegova javnog upozoravanja na moguće financijske nepravilnosti u sportskim savezima.

Šimunić je ranije na Facebooku objavio da su mu istražitelji oduzeli uređaje na kojima su se nalazili podaci o, kako tvrdi, netransparentnom trošenju novca u sportskim savezima koje je planirao javno objaviti.

"Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna", napisao je, dodajući da mu je neobično što su istražitelji došli k njemu, a ne osobama koje je prozivao zbog mogućih nepravilnosti, piše Index.

USKOK: Tvrdnje su apsolutno neistinite

U priopćenju objavljenom prije nekoliko minuta USKOK navodi da su tvrdnje kojima se današnje postupanje policije i tužiteljstva povezuje sa Šimunićevim istraživanjem poslovanja sportskih saveza "apsolutno neistinite" te da su iznesene s ciljem diskreditacije tijela kaznenog progona.

"USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno ukazuje na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe", poručili su iz USKOK-a.

Dodali su da će provjeriti svaku informaciju o mogućim nezakonitostima, bez obzira na to je li zaprimljena izravno ili je javno objavljena.

Istraga traje dulje od godinu dana

Iz USKOK-a ističu da današnje pretrage nisu povezane s nedavnim javnim objavama o sportskim savezima, nego su dio izvida koji traju više od godinu dana.

"Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti", navodi se u priopćenju.

USKOK je također podsjetio da su upravo tijela kaznenog progona još u ožujku 2026. javnost obavijestila o sumnjama na nezakonitosti koje su jednom sportskom savezu navodno prouzročile višemilijunsku štetu, nakon čega su uslijedila uhićenja i pokretanje istrage protiv odgovornih osoba.

"Pokretanje istrage rezultat je isključivo dugotrajnog rada tijela kaznenog progona i dokaza prikupljenih temeljito provedenim izvidima kaznenih djela", poručili su iz USKOK-a.

Zanimljiva je činjenica da Uskok rijetko kad, gotovo nikad, komentira reakcije ljudi koje završe pod istragom.

Šimunić u zadnje vrijeme dosta upozoravao na financije saveza

Viktor Šimunić posljednjih je godina poznat po slanju velikog broja zahtjeva za pristup informacijama te javnom objavljivanju podataka o poslovanju hrvatskih sportskih saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora.

U više je navrata tvrdio da je otkrio sumnjive isplate, podizanje gotovine i druge moguće nepravilnosti u raspolaganju javnim novcem, zbog čega je stekao značajnu pozornost javnosti.

USKOK je zaključio da su "potpuno neosnovane i neutemeljene" tvrdnje da je današnje postupanje povezano bilo s njihovim radom u sportskim savezima, bilo s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u tim organizacijama.