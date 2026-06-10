Skoko: "Novi stadion više se gotovo ni ne spominje"

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, nakon gotovo polusatnog izlaganja gradonačelnika Tomislava Šute o proteklom polugodišnjem razdoblju, otvorena je rasprava gradskih vijećnika.

Prvi se za riječ javio Marijan Čelan iz HDZ-a, koji je u ime Kluba vijećnika HDZ-a pohvalio gradonačelnikovo izvješće, ocijenivši ga detaljnim i sadržajnim.

Skoko pozdravio nastavak projekata, ali upozorio na urbanističke planove

U ime Centra govorio je Igor Skoko. Istaknuo je kako pozdravlja nastavak projekata koje je započela prethodna gradska vlast, među kojima su izgradnja vrtića, parkirališta te ITS sustav. Ipak, naglasio je da najveći problemi i dalje ostaju vezani uz urbanističke planove.

"Više je nego očito da se kasni upravo s urbanističkim planovima. Mi smo svoj dio posla završili i doveli ih do kraja, a trebalo ih je samo potpisati. Već godinu dana slušamo da će biti doneseni u ‘kratkom roku’, pa se s pravom može pitati što taj rok zapravo znači", poručio je Skoko na sjednici.

"Novi stadion više se gotovo ni ne spominje"

Skoko se osvrnuo i na projekt novog stadiona na Brodarici, ustvrdivši kako je, prema svemu sudeći, ta ideja napuštena.

"Umjesto da se nastavilo s obnovom Poljuda, koja je bila pripremljena, krenulo se u drugom smjeru. Da se nastavilo ono što smo ostavili, velik dio posla danas bi već bio završen. Novi stadion više se gotovo ni ne spominje", rekao je Skoko.

U raspravi je problematizirao i odluku o dodjeli 30 tisuća eura za izradu studije bez natječaja, kao i pitanje sanacije Marjana.

Upozorenje na rast troškova za građane

Govoreći o životnom standardu Splićana, Skoko je upozorio da građani najviše osjećaju rast troškova te da je sve teže govoriti o financijskom rasterećenju.

"Građani najviše osjećaju poskupljenja. Povećani su porez na nekretnine, cijene karata Prometa i parkiranja, pa je teško govoriti o rasterećenju građana dok istodobno rastu gotovo svi nameti koje grad određuje", zaključio je Skoko.

Njegovo izlaganje izazvalo je više replika, ponajviše iz redova HDZ-a. Vijećnici vladajuće većine u raspravi su se pritom ponovno osvrnuli na mandat bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, ističući kako sadašnja gradska vlast, prema njihovu mišljenju, mora ispravljati posljedice odluka prethodne administracije.