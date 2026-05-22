VIDEO Kako će splitski maturanti proslaviti današnji dan? Doznajte što su nam sve otkrili

Splitski maturanti danas slave zadnji dan škole, a grad je od jutra ispunjen pjesmom, smijehom i dobrom atmosferom.

Nakon okupljanja i slavlja, maturanti su prošetali splitskom Rivom, gdje su paradirali, pozdravljali građane, ali i primali njihove pozdrave i čestitke. Bilo je vrlo veselo, uz puno pjesme, plesa i nezaobilazne maturantske euforije.

Zabavni program za maturante organiziran je na splitskom Zvončacu, gdje će se slavlje nastaviti tijekom dana.

Što su nam maturanti danas rekli, kako se osjećaju na kraju jednog važnog životnog poglavlja i na koji će način provesti ostatak dana, pogledajte u nastavku.