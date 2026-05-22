Emotivna poruka na splitskoj Rivi: Košarkaši transparentom odali počast ubijenom Luki iz Drniša

Splitska Riva danas je prepuna maturanata koji slave posljednji dan srednje škole, no među pjesmom, bakljama i navijanjem viđen je i jedan posebno emotivan trenutak.

Skupina mladića razvila je transparent posvećen ubijenom Luki iz Drniša, a riječ je o njegovim kolegama košarkašima iz KK Podstrana. Na transparentu je pisalo: “Luka, falit ćeš na parketu! KK Podstrana”.

Mladići su transparent nosili tijekom prolaska Rivom, dok su oko njih maturanti slavili uz pjesmu i baklje. Prizor je privukao pažnju brojnih građana i turista, a mnogi su zastali kako bi fotografirali emotivnu posvetu prerano preminulom mladiću.

Iako je atmosfera na Rivi tijekom cijelog dana vesela i glasna, upravo je ova scena mnoge podsjetila koliko je tragedija iz Drniša pogodila mlade ljude diljem Dalmacije.