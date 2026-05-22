Emotivna poruka na splitskoj Rivi: Košarkaši transparentom odali počast ubijenom Luki iz Drniša

Iako je atmosfera na Rivi tijekom cijelog dana vesela i glasna, upravo je ova scena mnoge podsjetila koliko je tragedija iz Drniša pogodila mlade ljude diljem Dalmacije

Splitska Riva danas je prepuna maturanata koji slave posljednji dan srednje škole, no među pjesmom, bakljama i navijanjem viđen je i jedan posebno emotivan trenutak.

Skupina mladića razvila je transparent posvećen ubijenom Luki iz Drniša, a riječ je o njegovim kolegama košarkašima iz KK Podstrana. Na transparentu je pisalo: “Luka, falit ćeš na parketu! KK Podstrana”.

Mladići su transparent nosili tijekom prolaska Rivom, dok su oko njih maturanti slavili uz pjesmu i baklje. Prizor je privukao pažnju brojnih građana i turista, a mnogi su zastali kako bi fotografirali emotivnu posvetu prerano preminulom mladiću.

