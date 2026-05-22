Policija privela četiri osobe za koje se sumnja da su pretukle stranog pomorca

Kako su priopćili iz Policijske uprave primorsko-goranske, osumnjičeni su privedeni u službene prostorije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Iako se napad dogodio prije nekoliko mjeseci snimke su se na društvenim mrežama pojavile nedavno nakon čega je policija pojačala potragu za nasilnicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dvojica maskiranih mladića rušila su i udarala muškarca rukama i nogama, a nastavili su ga tući i dok je nepomično ležao na podu do su se u pozadini čuli ženski glasovi. Napadači su muškarcu uzeli mobitel i oko 200 eura, a na snimci se čuje i prijedlog da mu mobitel bace u more.

Strani državljanin (25) podnio kaznenu prijavu za razbojništvo nakon što je zatražio liječničku pomoć, piše tportal.