FOTO Maturanti se ludo zabavljaju, i Šuta se došao slikati s njima

Splitska Riva danas je prepuna maturanata koji slave posljednji dan srednje škole. Uz pjesmu, navijanje, baklje i nezaobilazne majice s porukama, deseci razreda iz splitskih škola okupili su se u centru grada kako bi obilježili kraj jednog važnog životnog razdoblja.

Atmosfera na Rivi od jutra je odlična, a brojni maturanti pjevaju, fotografiraju se i slave s prijateljima prije početka državne mature i upisa na fakultete.

Među okupljenima se pojavio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je nakratko prošetao Rivom i pozdravio maturante. Njegov dolazak izazvao je pažnju dijela okupljenih učenika, a neki su priliku iskoristili i za zajedničke fotografije.

Posljednji dan nastave za maturante i ove je godine pretvorio Rivu u veliku pozornicu pjesme, konfeta i mladenačkog slavlja.