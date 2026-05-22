Jadran stigao u Marseille: Pred Splićanima najveća europska utakmica posljednjih godina

Jadran je stigao u Marseille. Pred hrvatskim prvakom najveća je europska utakmica posljednjih godina: prvo poluvrijeme finala Eurokupa.

U gradu koji živi sport, pod svjetlima jednog od najvatrenijih europskih bazena, Splićane čeka momčad prepuna francuskih reprezentativaca i igrača koji su ove sezone bili projektirani za sam vrh europskog vaterpola. Marseille igra brzo, agresivno i fizički moćno, a posebno je opasan u tranziciji i ritmu kojim pokušava slomiti protivnika tijekom sve 32 minute.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Marseille je ozbiljna ekipa, puna francuskih reprezentativaca i odličnih stranaca. Već godinama su u vrhu europskog vaterpola. I mi i oni smo igrali završni turnir Lige prvaka, a sada se borimo za trofej Eurokupa. Dobro smo ih analizirali, znamo što nas čeka. Neće biti velikih iznenađenja, ali moramo biti pravi, čvrsti, željni i koncentrirani svih osam četvrtina”, poručio je Jerko Marinić Kragić uoči puta.

A putovanje je za jadranaše bilo mnogo lakše nego za neke druge europske susrete na koje bi se uglavnom išlo autobusom. Ovaj put momčad trenera Jure Marelje letjela je čarter-letom, uz nekolicinu navijača. Francuzi nose epitet favorita, posebno nakon što su u polufinalu izbacili srpski Radnički i pokazali koliko su opasni pred domaćom publikom. No ni Jadran nije slučajno stigao do finala. Preko Panathinaikosa i mađarskog BVSC-a Splićani su pokazali karakter, obranu i vjeru da mogu protiv svakoga.

“Mislim da će obrana pobijediti u ovoj utakmici. Ako je svedemo na manji broj golova, imat ćemo puno više šansi za pobjedu. Oni imaju svoje kvalitete, ali imamo i mi. Moramo biti gladni, ali i pametni”, dodao je Marinić Kragić.

Prvi čin igra se u Marseilleu ove subote, 23. svibnja u 18 sati, uz prijenos na platformi European Aquatics TV. No, u Jadranu dobro znaju koliko će važna biti i uzvratna utakmica pod Marjanom.

“Uzvrat je još daleko. Nije isto vratiti se iz Francuske s -1 ili +1, ili s +5 i -5. Dobar rezultat daje mir. Znamo koliko prva utakmica znači i vjerujem da ćemo to pokazati u bazenu.”