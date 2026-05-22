Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu, naslijedit će Dragana Ljutića

Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu. Na izborima za čelnu osobu splitskog Sveučilišta Koceić Bilan dobio je najveću potporu te će na toj dužnosti naslijediti dosadašnjeg rektora Dragana Ljutića.

Prema rezultatima glasovanja, Nikola Koceić Bilan osvojio je 24 glasa, čime je uvjerljivo pobijedio preostale kandidate.

Jajac dobio devet glasova, Dželalija bez potpore

Njegov protukandidat Nikša Jajac dobio je devet glasova, dok Mile Dželalija nije dobio nijedan glas.

Time je odlučeno da upravo Koceić Bilan preuzima vodstvo Sveučilišta u Splitu u novom rektorskom mandatu.

Izborom Nikole Koceić Bilana Sveučilište u Splitu ulazi u novo razdoblje nakon mandata Dragana Ljutića. Novi rektor preuzet će odgovornost za daljnji razvoj jedne od najvažnijih znanstvenih i obrazovnih institucija u Dalmaciji.

Tko je novi rektor Sveučilišta u Splitu?

Nikola Koceić-Bilan je redoviti profesor u trajnom izboru na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Po struci je profesor matematike i informatike, a akademski i profesionalni put već je desetljećima vezan uz splitsku znanstvenu zajednicu. S Prirodoslovno-matematičkim fakultetom povezan je više od 30 godina, najprije kao student, a potom kao nastavnik, znanstvenik i sveučilišni dužnosnik.

Prije izbora za rektora obnašao je dužnost prorektora Sveučilišta u Splitu za nastavu, studente i poslovanje. Na toj je poziciji bio od 2022. godine. Ranije je bio i dekan splitskog PMF-a, i to u dva mandata. Tijekom njegova dekanskog razdoblja fakultet je radio na jačanju prepoznatljivosti, razvoju novih studijskih programa i daljnjem pozicioniranju u akademskoj zajednici. Među programima koji su pokrenuti u tom razdoblju spominju se Statistika i računarstvo, Podatkovna znanost i inženjerstvo te Astrofizika i fizika elementarnih čestica.

Dodiplomski studij završio je na splitskom PMF-u, dok je poslijediplomsko obrazovanje nastavio na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2006. godine iz područja matematike.

U znanstvenom radu bavi se topologijom, teorijom oblika, algebarskom topologijom i metodikom nastave matematike. Kao prorektor isticao je važnost borbe za svakog studenta, snažnijeg otvaranja Sveučilišta prema stranom tržištu, povećanja broja studijskih programa na engleskom jeziku te ulaganja u studentski standard.

Među prioritetima je naglašavao i potrebu povećanja smještajnih kapaciteta u studentskim domovima, kao i nastavak razvoja splitskog Kampusa. Izvan akademske zajednice Koceić-Bilan poznat je i po angažmanu u Hajduku. Bio je član i dopredsjednik Nadzornog odbora splitskog kluba, izabran na prvim demokratskim izborima.