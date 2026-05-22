Bulj zaprijetio prosvjedima: “Vrijeme je za Opću bolnicu Sinj”

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je oštro pismo ministrici zdravstva u kojem traži hitno pokretanje procesa osnivanja Opće bolnice Sinj te vraćanje punog radnog vremena dijagnostičkog laboratorija u sinjskoj ispostavi Doma zdravlja.

Povod reakciji je odluka prema kojoj laboratorij u Sinju odnedavno radi samo do 14.30 sati umjesto do 20 sati, kako je bilo desetljećima. Bulj tvrdi da građani Cetinske krajine ovu odluku doživljavaju kao nastavak urušavanja zdravstvenog sustava u Dalmatinskoj zagori.

“Građani Sinja i Cetinske krajine ne traže privilegije. Traže ono što im pripada, jednako pravo na zdravstvenu zaštitu kao i svi drugi građani Hrvatske”, poručio je Bulj.

“Više od 50 tisuća ljudi nema opću bolnicu”

U pismu ministrici Bulj upozorava kako više od 50 tisuća stanovnika Cetinske krajine nema vlastitu opću bolnicu ni osnovnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu, dok se istodobno zdravstvene usluge sve više centraliziraju prema Zagrebu i Splitu.

Ističe da stanovnici Sinja i okolice godinama svjedoče gašenju zdravstvenih usluga, ukidanju rodilišta i premještanju dijagnostike i specijalističkih pregleda u Split.

Bulj navodi i kako KBC Split već radi na granici kapaciteta, dok građani Cetinske krajine za velik broj pregleda moraju putovati desecima kilometara.

Podsjetio na sastanak u Ministarstvu

Gradonačelnik je podsjetio i na sastanak održan u Ministarstvu zdravstva u siječnju ove godine na kojem se, kako tvrdi, razgovaralo o decentralizaciji zdravstvenog sustava, rasterećenju KBC-a Split i mogućnosti razvoja zdravstvenih usluga u Sinju, uključujući stvaranje uvjeta za Opću bolnicu Sinj.

“Pitam Vas ministrice, što se u međuvremenu promijenilo i zašto je sve ono o čemu se razgovaralo palo u vodu”, poručio je Bulj u pismu.

Zaprijetio prosvjedima i građanskim neposluhom

Bulj od Ministarstva zdravstva traži vraćanje laboratorija na puno radno vrijeme do 20 sati, plan razvoja zdravstvenih usluga za Cetinsku krajinu te hitno pokretanje procesa osnivanja Opće bolnice Sinj.

Zatražio je i hitan sastanak predstavnika Ministarstva zdravstva, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Sinja te poručio da očekuje službeni odgovor najkasnije do 25. svibnja.

U suprotnom, najavio je prosvjede i građanski neposluh.

“Vrijeme je da Cetinska krajina dobije ono što zaslužuje, vrijeme je za Opću bolnicu Sinj”, zaključio je Bulj.