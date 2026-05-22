Vukovarci uoči Poljuda pozirali na splitskoj Rivi: "Ekipa za pamćenje"

Danas počinje posljednje, 36. kolo SuperSport Hrvatske nogometne lige, a otvorit će ga susret na Poljudu između Hajduka i Vukovara 1991. Utakmica počinje u 18:15 sati. Riječ je o dvoboju koji rezultatski ne nosi poseban značaj. Hajduk je već ranije osigurao drugo mjesto u SHNL-u, dok je Vukovar 1991 prošlo kolo i matematički ispao iz lige.

Unatoč tome, splitska momčad pred svojim će navijačima imati priliku zaključiti sezonu na domaćem terenu i oprostiti se od prvenstva pred poljudskom publikom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vukovarci prošetali Splitom

Uoči utakmice, igrači Vukovara 1991 i članovi stručnog stožera iskoristili su boravak u Splitu za zajedničku fotografiju na splitskoj Rivi. Uz fotografiju su objavili plavo srce i poruku: "Ekipa za pamćenje".

Susret se igra na stadionu Poljud, a ulaznice su dostupne putem sustava hajduk.mojekarte.hr. Za sve one koji neće biti na stadionu, utakmica će se moći pratiti i u televizijskom prijenosu na HDTV-u, dostupnom na MAXtv-u, HOME.TV-u i Iskonu. Na MAXtv-u prijenos je na kanalu 411.