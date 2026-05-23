Melnjak ostaje u Hajduku, pristao na 70 posto manju plaću

Dario Melnjak (33) produžio je ugovor s Hajdukom na dodatne dvije godine, uz opciju produljenja na još jednu sezonu.

Iz kluba poručuju da ova odluka predstavlja nastavak strategije zadržavanja iskusnih igrača koji poznaju identitet, kulturu i očekivanja Hajduka te mogu pomoći mlađim igračima iz Akademije u prijelazu prema seniorskom nogometu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Hajduku posebno ističu važnost Melnjakove uloge izvan terena, odnosno njegov utjecaj u svlačionici i profesionalni odnos koji smatraju važnim za dugoročnu stabilnost momčadi.

Sportski direktor Robert Graf otkrio je da je važan uvjet za produženje ugovora bila prilagodba plaće novoj financijskoj i sportskoj strategiji kluba.

“Ključan uvjet za realizaciju ovog produženja bila je značajna prilagodba plaće u skladu s novom financijskom i sportskom strategijom kluba. Igrač je prihvatio smanjenje plaće od 70 posto, čime je pokazao iznimnu predanost, lojalnost i vjeru u projekt i procese koje smo započeli”, rekao je Graf.

Melnjak je na potpisivanje novog ugovora stigao u pratnji supruge i dvije kćeri.

“Presretan sam. Pet sezona u Hajduku je iza mene, gotovo pet prekrasnih godina života ovdje u Splitu. Idemo dalje s još više motivacije. Vjerujem da ćemo zajedno postati bolji i stvoriti još puno lijepih uspomena u budućnosti”, poručio je Melnjak.