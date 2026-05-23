Vrgorac se uključio u akciju „Od izvora do mora“, volonteri uređivali grad i okolna mjesta

U Vrgorcu je danas održana velika volonterska akcija „Od izvora do mora“, koja je okupila brojne građane, djelatnike gradskih službi i članove lokalnih udruga s ciljem uređenja i čišćenja okoliša na području grada i okolnih mjesta.

U akciji su sudjelovali djelatnici Gradske čistoće Vrgorac, lovci Lovačke udruge Rastok, HPD Vrgorac te brojni volonteri koji su čistili glomazni otpad, uređivali zelene površine i kosili travu na više lokacija, uključujući odmorišta i izvore Lukavac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg istaknuo je zadovoljstvo velikim odazivom građana i volontera.

– Zadovoljan sam što se odazvao velik broj ljudi kako bismo zajedno očistili glomazni otpad na području Vrgorca te uredili odmorišta i okoliš oko izvora Lukavac – poručio je Herceg.

Među sudionicima akcije bio je i mladi zaposlenik Gradske čistoće Vrgorac Mate Erceg, koji je istaknuo kako mu je drago sudjelovati u inicijativi koja promiče zajedništvo, odgovornost prema okolišu i brigu o prirodi.

Za domjenak sudionika bio je zadužen restoran Pilac, a druženje nakon akcije održano je u Gradskom parku.

Organizatori poručuju kako je cilj akcije podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša i redovitog održavanja javnih površina te se nadaju da će ovakve inicijative postati tradicija.