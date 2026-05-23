“Privatno vlasništvo je sveto”: U Italiji se zahuktava bitka oko apartmana, Airbnb-a i zabrana u gradskim središtima

U Italiji se ponovno rasplamsala rasprava o kratkoročnom turističkom najmu, temi koja je itekako poznata i hrvatskim obalnim gradovima. Povod su najave da bi državna vlast mogla preispitati lokalna ograničenja koja su pojedini gradovi, poput Firence, Milana, Rima i Venecije, uveli ili najavili kako bi zaustavili širenje apartmana i Airbnb smještaja u povijesnim jezgrama.

Talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini poručio je da su ograničenja kratkoročnog najma “penalizirajuća i pretjerana”, ističući da je “privatno vlasništvo sveto” te da svatko sa svojim stanom treba moći raditi što želi. Dodao je da se pravila mogu uređivati unutar zgrada, ali da zabrane i “cenzura” nisu rješenje.

S druge strane, talijanski gradovi upozoravaju na posljedice pretjeranog turističkog najma: sve manje stanova za dugoročno stanovanje, rast cijena najma, učestali dolasci turista u stambene zgrade i promjenu života u gradskim središtima. U Veneciji se, prema pisanju Corriere del Veneto, sve češće održavaju skupštine suvlasnika koji žele zabraniti kratkoročni najam u zgradama, no za takvu odluku često je potrebna jednoglasnost.

Dodatnu težinu vlasnicima dala je i presuda talijanskog Državnog vijeća iz 2025. godine, prema kojoj općine ne mogu jednostrano zabraniti ili ograničiti neprofesionalni kratkoročni turistički najam jer se on ne izjednačava s klasičnim turističkim objektima.

Rasprava se ne vodi samo oko stanova, nego i oko takozvanih key-boxova, kutijica za ključeve koje omogućuju samostalni ulazak gostiju. Rim i Firenca najavili su strože mjere i kazne za njihovo postavljanje, dok se u Italiji vodi pravna polemika mogu li ih gradovi i zgrade uopće uklanjati ako su postavljeni na privatnoj imovini.

Talijanski primjer pokazuje da se sukob između prava vlasništva, stanovanja lokalnog stanovništva i turističke zarade sve više pretvara u jedno od ključnih urbanih pitanja Mediterana. Upravo zato ova rasprava ima izravnu težinu i za Dalmaciju, gdje se mnogi gradovi suočavaju s istim pitanjem: gdje završava pravo vlasnika na zaradu, a gdje počinje pravo grada da ostane mjesto za život.