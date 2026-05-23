Stanovnike Kamena u ponedjeljak čeka prometni pakao: “Bit će kolaps!”

Zbog nastavka radova u ulici sv. Mihovila, stanovnike Kamena u ponedjeljak očekuju velike prometne gužve i otežano prometovanje, upozorili su iz Mjesnog odbora Kamen putem društvenih mreža.

Kako navode, iako je tijekom vikenda ponovno pušten prolaz Ulicom sv. Mihovila, ona će u ponedjeljak tijekom dana ponovno biti zatvorena zbog nastavka radova. Istodobno će za promet biti zatvorena i Zvonimirova ulica, gdje će se sanirati nizbrdica na početku prometnice za koju iz MO Kamen ističu da je trenutno gotovo nemoguća za normalno prometovanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za sve stanovnike kao obilazni pravac preporučuje se prometovanje preko Kile, gdje su završeni radovi na sanaciji kolnika.

Prema najavama, od utorka bi se trebao vratiti dosadašnji režim prometa, odnosno obilazak Zvonimirovom ulicom za vrijeme trajanja radova u ulici sv. Mihovila.