"Te večeri kad me Luka zamolio da idem s njim, bio sam spreman napraviti sve za njega". Progovorio prijatelj ubijenog Luke

"I evo, svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjenama, zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život da bi se govorilo o promjenama? Zašto ustanove ne rade svoj posao da se bolesni liječe, a ubojice da se drže u zatvorima?", kazao je u Šibeniku na okupljanju za ubijenog maturanta Luku njegov prijatelj Ivan, koji je Lukom bio te večeri kad je ubijen, piše Net.hr.

Podsjetimo, ranije osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio je maturanta Luku koji je samo radio svoj posao, dostavljao mu je pizzu na kućnu adresu...



Ivan je te večeri bio s Lukom, išao je s njim na dostavu...

- Te večeri kad me Luka zamolio da idem s njim, kad sam mu se ponudio da idemo skupa, bio sam spreman napraviti sve za njega, ali jednostavno u tom trenutku nisam mogao napraviti ništa više od toga da budem tu s njim - kazao je Ivan, piše Net.hr.

Ranije je za HRT ispričao detalje te tragične večeri... Kazao je kako se Luka bojao ići na tu dostavu.

- Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je Ivan ranije za HRT.

Ubojica je pronađen nakon 30 sati u bijegu, u zatvoru je. Nije izrazio kajanje. Godine 1994. ubio je 22-godišnjakinju, osuđivan je i zbog napada u zatvoru, 2023. godine su mu pronašli oružje... Ali svejedno je slobodno šetao i sijao strah po Drnišu i okolici.