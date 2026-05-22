Tip na Bačvicama traži 10 tisuća eura za apartman: Za Ultru slobodne stotine stanova u Splitu

Turistička sezona je uveliko počela, a kao udarni vikend ovog ljeta ponovno se spominje drugi vikend srpnja u kojemu se održava Ultra na Parku Mladeži.

Tisuće partijanera iz svih dijelova svijeta već su rezervirale svoj smještaj u Splitu. Check in se očekuje u petak u popodnevnim satima, a partijaneri bi iz grada trebali otići u ponedjeljak ujutro kada se Ultra seli na otoke.

Trenutno je više od 400 smještajnih jedinica slobodno za Ultru

Ove godine situacija za Ultru je prilično neobična i u Splitu se nudi više apartmana nego se traži. Iako je 90% smještajnih jedinica za Ultru rezervirano, više od 400 smještajnih jedinica ostalo je prazno 50 dana prije početka festivala.

Na Bookingu su za vrijeme Ultre dostupni hoteli i apartmani, a oni koji se u zadnji tren odluče doći na festival ne moraju potrošiti bogatstvo.

Nude se sobe te manji apartmani po cijenama između 300 i 550 eura za dva noćenja. Tako se, primjerice, apartman u centru Splita pod nazivom “Luxury rooms” nudi za 331 euro, dok se smještaj Guest House Emilio može unajmiti za 400 eura. Apartman imena Oleander za isti termin stoji također 400 eura, a Apinelo Rooms oko 540 eura. Dio tih objekata nalazi se u samom centru grada ili nekoliko stotina metara od plaže, a mnogi nude besplatno otkazivanje i parking.

Tip traži 10 tisuća eura za aparman za Ultru, očito želi izbjeći partijanere

Ima i onih koji s ultrašima ne žele imati posla. Barem tako tumačimo najam najskupljeg apartman u Splitu.

Na Bookingu se pojavio apartman na splitskim Bačvicama za koji vlasnik tijekom Ultra Europe festivala traži čak 10 tisuća eura za dva noćenja. Riječ je o apartmanu površine 120 četvornih metara u Ulici Jure Kaštelana, svega nekoliko minuta hoda od plaže Bačvice i centra Splita. U oglasu stoji da apartman može primiti do deset gostiju te ima tri spavaće sobe, terasu, balkon, privatni parking i pogled na more. Za termin od 10. do 12. srpnja navedena je cijena od 9900 do 10.000 eura, ovisno o uvjetima rezervacije. Objekt na Bookingu ima ocjenu 6,5 uz samo četiri recenzije gostiju.

Iz cijene apartmana je jasno da vlasnik nije raspoložen da ima posla s partijanerima.

No, ima i onih koji očekuju veliku zaradu za Ultru.

Naime, na istoj platformi mogu se pronaći i brojni drugi apartmani s vrlo visokim cijenama za vrijeme Ultra Europe festivala. Tako se apartman u splitskom Marjanu, površine 110 četvornih metara i s pogledom na more, za dva noćenja nudi po cijeni od 2446 eura. U oglasu se navodi da ima tri spavaće sobe, dvije kupaonice i besplatan parking, a objekt nosi visoku ocjenu 9,5.

U samom centru grada, svega 150 metara od Dioklecijanove palače, jedan drugi apartman za dvije noći stoji 2292 eura. Riječ je o apartmanu od 54 četvorna metra s dvije spavaće sobe i ocjenom 9,4. Još jedan apartman u staroj gradskoj jezgri za isti termin traži 2190 eura. Taj apartman može primiti do pet gostiju, ima 85 četvornih metara i prosječnu ocjenu 6,8.

Opada li interes za festivalom?

Iako je dio javnosti pod debelim dojmom da Ultra više nikoga ne zanima, organizatori tvrde da je prodaja ulaznica rekordna.

"Imamo pet posto rasta u odnosu na prošlu godinu, što je veliki uspjeh, pogotovo kad znamo da je u Europi pet velikih festivala otkazano jer nisu mogli prodavat ulaznice. Naše ulaznice su u rasponu od 129 eura za tri dana do 449 za VIP ulaznice. Za 30 posto smo povećali prodaju VIP i VVIP ulaznica. Možemo reći da smo već prije deset dana rasprodali VVIP ulaznice što je najranije ikad u povijesti ULTRE od 2013. godine", rekao je prvi čovjek Ultre, Joe Bašić.

"Naši gosti koji dolaze izvana potroše pet tisuća dolara - za aviokarte, smještaj, ulaznice... Što se tiče domaćih gostiju, potroše oko dvije tisuće dolara. To je značajan iznos, volim to istaknuti jer je naš profil gostiju onaj koji ima kupovnu moć. Naši gosti traže hotelski smještaj, većina njih dolazi avioprijevozom", kaže Bašić te dodaje da je u ULTRU uloženo deset milijuna eura.

Grad Split Ultru je, ne treba zaboraviti napomenuti, podržao sa 250 tisuća eura.

"ULTRA festival ima podršku Grada Splita, Vlade RH i turističkih zajednica. Sve institucije daju maksimalnu podršku, ovo je naša turistička promidžba, postajemo jedan glazbeni centar, kako u Europi, tako i u svijetu. Činjenica je da je jako bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da je u svakom trenutku festival na visokoj razini sigurnosti, a ovo će zasigurno biti doprinos našoj turističkoj sezoni", napomenuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.