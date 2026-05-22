FOTOGALERIJA U Solinu otvoren zdravstveni centar kakav Dalmacija dosad nije imala: "Pacijentima želimo ponuditi brži put do dijagnoze, liječenja i oporavka"

Svečano je otvoren novi zdravstveni centar SalonaMED, privatna bolnica i poliklinika smještena u Solinu, nekoliko minuta od Splita. Riječ je o suvremenoj zdravstvenoj ustanovi u Ulici grada Vukovara 15, koja na jednom mjestu objedinjuje dijagnostiku, specijalističke preglede, ortopedsku kirurgiju, rehabilitaciju, oftalmologiju i dentalnu medicinu.

SalonaMED se predstavlja kao najveća privatna zdravstvena ustanova u Dalmaciji i južnom dijelu Hrvatske, a u sklopu centra djeluje i prva privatna ortopedska ustanova u Dalmaciji i južnoj Hrvatskoj.

Zdravstveni centar na 2.500 kvadrata

Novoizgrađeni objekt u Solinu proteže se na 2.500 četvornih metara, a pacijentima nudi više od 750 medicinskih usluga. SalonaMED objedinjuje radiologiju, polivalentnu medicinsku polikliniku, ortopedsku bolnicu, oftalmološku i dentalnu polikliniku, fizikalnu terapiju te estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju.

Posebno mjesto u novom centru zauzima ortopedska bolnica, smještena na prvom katu objekta. "Prvi kat je srce ovog objekta. Ovdje se pacijenti operiraju, imamo operacijski blok s dvije moderno uređene operacijske sale te bolnički dio u kojem pacijenti borave po potrebi, onoliko koliko je potrebno", rekao je Josip Vidović, specijalist ortoped i ravnatelj ortopedske bolnice SalonaMED.

Bolnički dio ima devet soba, od čega je osam dvokrevetnih i jedan apartman. Prema podacima ustanove, riječ je o prostoru s ukupno 17 postelja, a na raspolaganju je i jedinica intenzivnog liječenja s dodatne četiri postelje.

"Htjeli smo ljudima ponuditi nešto brže"

Vidović ističe da je cilj SalonaMED-a pacijentima omogućiti brži i učinkovitiji put kroz zdravstveni sustav, od pregleda i dijagnostike do operacije i rehabilitacije.

"Mislim da smo najveća ustanova u Dalmaciji i južnoj Hrvatskoj. Osim ortopedske bolnice, imamo dentalnu i oftalmološku polikliniku, fizikalnu terapiju i druge djelatnosti. S nama su stručnjaci koji imaju veliko iskustvo u svom poslu i znaju kako stvari trebaju funkcionirati", kazao je Vidović.

Naglasio je kako su u novom centru nastojali ispraviti dio problema koje pacijenti često osjećaju u javnom sustavu.

"Javni sustav to možda nije mogao ispraviti zbog velikog broja pacijenata. Kod nas se vrlo brzo dolazi na red i sve se obavlja na vrijeme. Frustrirajuće je kada se pacijentu kaže da će na operaciju čekati nekoliko godina. Ovdje se to neće događati. Htjeli smo ljudima ponuditi nešto brže", poručio je Vidović.

Dodao je da su u SalonaMED-u zadovoljni prvim mjesecima rada. "Imamo veliku potražnju, zadovoljni smo prvih šest mjeseci rada, kontinuirano rastemo i razvijamo se. Zgrada se može napraviti ovdje ili ondje, ali ljudi se ne mogu nadomjestiti. Bez kvalitetnih ljudi ovoga ne bi bilo", rekao je.

Jedan od većinskih investitora u SalonaMED i suvlasnik dentalne poliklinike David Zeko istaknuo je da je ideja nastala iz želje da se pacijentima ponudi cjelovita usluga. "Već sam više od 20 godina u privatnom sektoru. U razgovoru s Josipom Vidovićem došli smo na ideju da napravimo nešto novo, kompletnu uslugu i sinergiju", kazao je Zeko.

Ravnatelj oftalmološke poliklinike u zdravstvenom centru SalonaMED Vlado Glavota istaknuo je da iza projekta stoji veliko iskustvo, ali i ozbiljna ulaganja. "Iz privatnog sektora ponovno sam došao u privatni. Imam dugogodišnje iskustvo koje sam stjecao gradeći jednu drugu veliku polikliniku u Splitu. Životni putevi nas vode svugdje, pa su me doveli i ovdje. Nadam se da nismo samo bljesak i vjerujem da će ovo biti trajno. Dali smo sebe i puno uložili, zajedno sa zaposlenicima koji su presudni u ovome. Bez ljudi, i to kvalitetnih ljudi, ne možete graditi ništa", rekao je Glavota.

"Konkurencija podiže kvalitetu usluge"

Jedan od investitora i suvlasnik dentalne poliklinike, docent Ivan Brakus, SalonaMED smatra velikim iskorakom za ovaj dio Hrvatske.

"Svake godine pomislim da smo došli do maksimuma, da ne može bolje, a onda na kraju godine napravimo retrospektivu i shvatimo da smo ipak unaprijedili mnogo toga. Usluga uvijek može biti kvalitetnija. Što je više konkurencije, to je bolje jer svi zajedno podižemo kvalitetu usluge", rekao je Brakus.

Brojni poznati na otvorenju

Svečanom otvorenju nazočili su brojni gosti iz javnog, političkog, sportskog i kulturnog života. Među njima su bili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, nogometaši Hajduka Anthony Kalik i Dario Melnjak, bivši vratar Hajduka Lovre Kalinić, prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, splitska glumica Ana Gruica Uglešić, hrvatski skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš, daljinska plivačica Dina Levačić i brojni drugi.

Otvorenjem SalonaMED-a Solin je dobio veliki zdravstveni centar koji, prema riječima njegovih osnivača, želi pacijentima ponuditi bržu dostupnost zdravstvene skrbi, suvremenu medicinsku tehnologiju i povezani sustav liječenja na jednom mjestu.