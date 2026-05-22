Muzej vode u Splitu: Nastavlja se suradnja Muzeja grada Splita i ViK-a

Ovaj jedinstveni izložbeni prostor preuređen je i otvoren 2021. godine u neoklasicističkoj zgradi stare vodospreme iz 1879. godine na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika grada Splita Andre Krstulovića Opare, u vrijeme kada je direktor Vodovoda i kanalizacije bio današnji gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o reprezentativnom objektu od bijelog bračkog kamena koji je povijesno građen paralelno s čuvenom Monumentalnom fontanom (Bajamontušom) na Rivi, u kojem posjetitelji mogu razgledati vrijednu muzejsku građu, dokumentarne panoe, najstariju antičku vodovodnu cijev, ali i fragmente te vjernu maketu uništene Monumentalne fontane. Autor izložbe i pratećeg kataloga, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita dr. sc. Marijan Čipčić, nastojao je kroz ovaj postav javnosti približiti povijesni razvoj vodoopskrbnog sustava pod Marjanom.

„Ovo je jedna interpretacijska točka svih priča, nalaza i istraživanja vezanih uz vodu. Iz tog razloga posebno smo zadovoljni što je ovaj prostor ponovno otvoren za posjetitelje i ostaje trajno dostupan za razgledavanje.“, istaknula je ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić i pozvala sve Splićane i njihove goste da pogledaju postav Muzeja vode:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Počevši od sjajnih fotografija na panoima, zatim dijelova originalne fontane, koji su još uvijek sačuvani, pa sve do centralnog izloška, makete Monumentalne fontane, popularno nazvane Bajamontuša, kolega Čipčić se prilikom rada na postavu u ovom malom prostoru, izuzetno potrudio da predoči kako razdoblje 19.stoljeća, tako i antičkog vodovoda.“

Sinergija Muzeja i ViK-a, koja je započela uređenjem ovog izložbenog paviljona, sada se uspješno nastavlja i na drugim ključnim lokacijama u gradu. Dokaz tome su i radovi u Papalićevoj ulici koji se upravo privode kraju. Tamo su, nakon obavljenih arheoloških istraživanja, stručni timovi zajednički surađivali na zahtjevnoj zamjeni i sanaciji podzemnih cijevi, štiteći pritom vrijedne povijesne slojeve.

U duhu tih postignuća, dogovoreni su i veliki planovi za budućnost. Muzej grada Splita pružit će kompletnu stručnu i arheološku podršku tvrtki Vodovod i kanalizacija na trasi i lokacijama vezanima uz monumentalni antički Dioklecijanov vodovod.

„Današnji susret u Muzeju vode, ujedno simbolično otvara neko novo poglavlje u kojem ćemo povezat i sučelit našu bogatu povijest i iskustvo, sadašnje vrijeme te budućnost koja mora biti odgovorna i održiva.“ , rekao je direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija Ivica Perić te dodao:

“Uz očuvanje bogate baštine koju smo dobili u naslijeđe, mi moramo i dalje napredovati, graditi pametne sustave vodospreme i održivost, kako bi cijelo šire splitsko područje imalo kontinuitet vodoopskrbe svih 365 dana u godini.“

Činjenicu kako ova suradnja gradske tvrtke i kulturne institucije pokazuje da moderna komunalna infrastruktura i očuvanje neprocjenjive kulturne baštine u Splitu mogu i moraju ići ruku pod ruku, posebno je istaknula zamjenica splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, Matea Dorčić.

„Kulturna baština grada Splita izrazito je važna za prepoznavanje, prezentaciju i cjelokupan kulturni razvoj našega grada i veseli me što ponovno otvaramo Muzej vode kojim u suradnji sa gradskom komunalnom tvrtkom ViK, sada upravlja Muzej grada Splita.“, rekla je zamjenica Dorčić i dodala:

„Jako mi je drago što će svi naši sugrađani sada, svaki radni dan od 10 do 14 sati moći razgledati postav ovog muzeja, inspirirati se, ali i možda i saznati nešto više o zanimljivom Dioklecijanovom vodovodu i načinima na koje se razvijala vodoopskrbna mreža na području grada Splita.“

Izložbu „Muzej vode u Splitu“ u preuređenoj staroj zgradi vodovoda moguće je razgledati svaki dan izuzev ponedjeljkom i praznicima. Izložba je otvorena od utorka do nedjelje od 10 do 14 sati.