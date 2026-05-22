VIDEO Širi se nadrealna snimka s pira: "U sitne sate ga pogodili tamburaši..."

Tamburaški sastav Slavonski suton postao je hit na društvenim mrežama nakon što su objavili nesvakidašnju snimku sa svadbe koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, komentara i dijeljenja.

Na viralnoj snimci vidi se jedan od uzvanika kojeg je, čini se, potpuno „pogodila” pjesma „Motori”. Atmosfera je u jednom trenutku toliko eskalirala da je muškarac počeo raditi kolut naprijed i valjati se po podiju, na oduševljenje ostalih svatova.

Video je izazvao lavinu reakcija, a mnogi u komentarima pišu da ih scena podsjeća na „trenutak kad tamburaši pogode pravo u srce” te da je riječ o „najiskrenijoj reakciji na pjesmu ikad”.

Uz objavljenu snimku članovi sastava napisali su:

„Ovo nitko nije očekivao! 😂 Kada te u ‘sitne sate’ pogode tamburaši sa Rock n roll-om.”

Brojni korisnici društvenih mreža poručili su kako je upravo ovakva atmosfera razlog zbog kojeg su slavonske svadbe posebne, dok su drugi priznali da su video pogledali „deset puta zaredom”.

