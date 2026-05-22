Splitska policija maturantima na Kampusu oduzela pirotehniku, učenica ozlijeđena u Spinutu

Jutros je ispred škole u Matoševoj ulici u splitskom Spinutu zabilježen incident tijekom proslave maturanata. Oko 10.35 sati ispaljeno pirotehničko sredstvo pogodilo je u trbuh 18-godišnju učenicu. Na mjesto događaja izašao je tim Hitne medicinske pomoći, koji je utvrdio da djevojka na mjestu udarca ima crvenilo. Iako nisu utvrđene teže ozljede, djevojka je preventivno odvedena na dodatni liječnički pregled. Pregledom nisu utvrđene nikakve dodatne ozljede, osim crvenila na koži.

Mladić doveden u policijsku postaju

Kako su izvijestili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u policijsku postaju doveden je punoljetni mladić koji se dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehničkog sredstva. Nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje.

Od dvojice maloljetnika oduzeto 17 pirotehničkih sredstava

Policijski službenici su tijekom jutra, u cilju sprječavanja ozljeđivanja i zlouporabe pirotehničkih sredstava, na području splitskog Kampusa od dvojice maloljetnika koji su se nalazili ispred škole oduzeli 17 pirotehničkih sredstava.

Maloljetnici su dovedeni u službene prostorije policije te je nad njima u tijeku istraživanje. Iz splitsko-dalmatinske policije ističu kako su učenike već upozoravali na opasnost korištenja pirotehnike te da će s takvim aktivnostima nastaviti.

"Ukazali smo i i dalje ukazujemo da učenici koriste pirotehnička sredstva", kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske. Poručuju kako će policija i dalje biti na terenu. "Ako imaju pirotehniku, to ćemo im sve oduzeti. Upozoravat ćemo, bit ćemo na terenu koliko god možemo", poručili su iz policije.

Fešta maturanata zasad bez većih incidenata

Unatoč jutrošnjem incidentu, iz splitske policije tvrde kako fešta maturanata u Splitu protječe u najboljem redu.

Kako navode, do sada nisu zabilježeni veći ni učestali incidenti.