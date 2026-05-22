"Gosti misle da im lažemo": Zbog novih pravila oko apartmana nastao kaos među splitskim iznajmljivačima

Europska unija od 20.svibnja, 2026. uvela je nova pravila za digitalne platforme za kratkoročni najam smještaja, pokušavajući uvesti više reda i transparentnosti u sektor koji posljednjih godina bilježi snažan rast, ali istodobno stvara sve veći pritisak na stanovanje i lokalnu infrastrukturu u brojnim turističkim destinacijama.

Riječ je o Uredbi (EU) 2024/1028 koju su, nakon višemjesečnih pregovora, usvojili Europski parlament i Vijeće Europske unije. Nova pravila odnose se na platforme poput Airbnba i Bookinga, a cilj im je omogućiti državama članicama bolji nadzor nad tržištem kratkoročnog najma.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema uredbi, države članice koje žele pristupati podacima platformi moraju uspostaviti jedinstvenu digitalnu pristupnu točku putem koje će se automatski razmjenjivati podaci između platformi i nadležnih tijela. Platforme će pritom morati provjeravati registracijske brojeve smještajnih jedinica te uklanjati oglase koji ne zadovoljavaju propisane uvjete.

Nadležnim tijelima redovito će dostavljati podatke o aktivnostima domaćina, uključujući broj noćenja, broj gostiju i registracijske oznake objekata. Razmjena podataka uglavnom će se odvijati na mjesečnoj razini.

Hrvatska će uredbu primjenjivati tek od 2027.

Iako se uredba od srijede primjenjuje na razini Europske unije, još uvijek ima zemalja koje ju nisu usvojile. Među njima je i Hrvatska koja još nije spremna za njezinu provedbu. Novi sustav u Hrvatskoj bi trebao zaživjeti tek 1. siječnja 2027. godine, što je među iznajmljivačima već izazvalo niz problema.

O tome smo razgovarali s Hanom Matić, dopredsjednicom udruge Spasimo male iznajmljivače, koja upozorava da mnogi strani gosti već sada traže registracijske brojeve propisane novom uredbom, iako hrvatski sustav još nije uspostavljen.

“Hrvatska još nije spremna za provođenje uredbe, a ni neke druge zemlje članice još nisu uvele sustav unatoč početku njezine primjene. Problem je što gosti već traže registracijske brojeve pa se iznajmljivači moraju opravdavati i objašnjavati da Hrvatska uredbu još nije implementirala te da će se ona primjenjivati tek od 2027. godine”, kaže Matić.

Dodaje kako Ministarstvo turizma zasad nije dovoljno jasno komuniciralo informacije prema javnosti, zbog čega iznajmljivači često ostavljaju dojam nepouzdanosti pred gostima.

“Gosti dobivaju nepotpune informacije i ne znaju da uredba u Hrvatskoj još nije stupila na snagu. Zbog toga ispada kao da iznajmljivači skrivaju informacije ili govore neistinu”, ističe.

Iznajmljivači pod pritiskom gostiju

Poseban problem, tvrdi Matić, stvaraju natpisi u pojedinim stranim medijima u kojima se navodi da smještaj bez registracijskog broja nakon 20. svibnja automatski znači ilegalan smještaj.

“To nas dovodi u vrlo neugodnu situaciju jer se moramo braniti i objašnjavati gostima da hrvatski sustav još nije aktivan. Jedini način da ih uvjerimo jest slanje službenih informacija Hrvatske turističke zajednice”, kaže.

Naglašava kako u Hrvatskoj još ne postoji službeno priopćenje Ministarstva turizma koje bi jasno objasnilo kada uredba stupa na snagu i kako će izgledati prijelazno razdoblje.

“Tek od 1.siječnja, 2027. bi uredba trebala stupiti na snagu, ali tek tada će se primijeniti procesi zatra

EU želi veću kontrolu nad tržištem najma

Nova europska pravila dio su šireg pokušaja Europske unije da uvede veću kontrolu nad tržištem kratkoročnog najma, koje je posljednjih godina snažno raslo zahvaljujući digitalnim platformama.

Mnoge europske turističke destinacije već dulje upozoravaju da nekontrolirani rast apartmanskog smještaja povećava cijene stanova, smanjuje dostupnost dugoročnog najma za lokalno stanovništvo te dodatno opterećuje komunalnu infrastrukturu i gradske usluge.

Europska komisija smatra da će novi sustav omogućiti kvalitetnije praćenje tržišta, učinkovitiju borbu protiv ilegalnog najma te pravednije uvjete za sve sudionike na tržištu.