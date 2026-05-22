Damir Urban je upravo objavio najljepšu pjesmu ikad

Damir Urban objavio je novu pjesmu "Sagradit ću ti pjesmu", emotivnu baladu u kojoj se ponovno vraća introspektivnoj poetici po kojoj je godinama prepoznatljiv. Uz pjesmu je objavljen i prateći videospot koji potpisuje njegova Milica Czerny Urban.
Glazbu i tekst napisao je sam Urban, dok produkciju potpisuju Matej Zec i Damir Urban. Na aranžmanu su radili Luka Toman, Saša Markovski, Matej Zec i Urban, a gudačke aranžmane osmislio je Matej Mihaljević.
U pjesmi sudjeluju i gudači Major Strings, a uz Urbana i Mateja Zeca na klaviru svira Saša Markovski. Gitare su odsvirali Luka Toman i Damir Urban, dok prateće vokale potpisuje Toman.
Pjesma je snimljena u riječkom studiju G.I.S., gdje su odrađeni i mix i mastering pod vodstvom Mateja Zeca.
Pjesma se strašno svidjela Urbanovim fanovima i mnogi govore da je ovo jedan od njegovih najljepših tekstova ikad.
Evo teksta
„živ sam makar to drugi ne znaju
ti prepoznaješ
sitnu promjenu
na balkonu grlice
jugo note prevrće
odavno auto ne vozim
sagradit ću ti pjesmu
za vrijeme nakon smrti
primio na znanje
mumljam već u šutnji
od najboljeg drva
izraslog u sreći
i najtanje žice
za gudalo od riječi
sagradit ću ti pjesmu
za lekciju tišini
dok čekaš sitnu nježnost
bit ću u blizini
sagradit ću ti pjesmu
sa bezbroj godova
da odložiš težinu
u sjeni borova
sagradit ću ti pjesmu
za slučaj nekog rata
skrivenu od ljudi
kao palaču od zlata
ako mi obećaš
pola sata sna
popodnevnu šetnju
bez djece i psa
sagradit ću ti pjesmu
baš nestvarne dužine
jarbole od kose
s jedrima od rime
sagradit ću ti pjesmu
za lekciju tišini
dok čekaš sitnu nježnost
bit ću u blizini
na krov ove kuće
gdje rastu antene
umjesto pjesme
sjesti će nebo
i doletjet će tada
iz pravca luke
avion od papira
u tvoje ruke”