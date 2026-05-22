Damir Urban je upravo objavio najljepšu pjesmu ikad

Damir Urban objavio je novu pjesmu "Sagradit ću ti pjesmu", emotivnu baladu u kojoj se ponovno vraća introspektivnoj poetici po kojoj je godinama prepoznatljiv. Uz pjesmu je objavljen i prateći videospot koji potpisuje njegova Milica Czerny Urban.

Glazbu i tekst napisao je sam Urban, dok produkciju potpisuju Matej Zec i Damir Urban. Na aranžmanu su radili Luka Toman, Saša Markovski, Matej Zec i Urban, a gudačke aranžmane osmislio je Matej Mihaljević.

U pjesmi sudjeluju i gudači Major Strings, a uz Urbana i Mateja Zeca na klaviru svira Saša Markovski. Gitare su odsvirali Luka Toman i Damir Urban, dok prateće vokale potpisuje Toman.

Pjesma je snimljena u riječkom studiju G.I.S., gdje su odrađeni i mix i mastering pod vodstvom Mateja Zeca.

Pjesma se strašno svidjela Urbanovim fanovima i mnogi govore da je ovo jedan od njegovih najljepših tekstova ikad.

Evo teksta

„živ sam makar to drugi ne znaju

ti prepoznaješ

sitnu promjenu

na balkonu grlice

jugo note prevrće

odavno auto ne vozim

sagradit ću ti pjesmu

za vrijeme nakon smrti

primio na znanje

mumljam već u šutnji

od najboljeg drva

izraslog u sreći

i najtanje žice

za gudalo od riječi

sagradit ću ti pjesmu

za lekciju tišini

dok čekaš sitnu nježnost

bit ću u blizini

sagradit ću ti pjesmu

sa bezbroj godova

da odložiš težinu

u sjeni borova

sagradit ću ti pjesmu

za slučaj nekog rata

skrivenu od ljudi

kao palaču od zlata

ako mi obećaš

pola sata sna

popodnevnu šetnju

bez djece i psa

sagradit ću ti pjesmu

baš nestvarne dužine

jarbole od kose

s jedrima od rime

sagradit ću ti pjesmu

za lekciju tišini

dok čekaš sitnu nježnost

bit ću u blizini

na krov ove kuće

gdje rastu antene

umjesto pjesme

sjesti će nebo

i doletjet će tada

iz pravca luke

avion od papira

u tvoje ruke”