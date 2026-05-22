Ništa od Zovko: HDZ-ovka ipak neće davati izjave pred Krležinu dramu, oglasio se Župić

Božo Župić oglasio se nakon reakcija u javnosti zbog najave da će Željana Zovko sudjelovati na konferenciji za medije uoči premijere Krležine "Lede" u Hrvatsko narodno kazalište Split.
U kratkom očitovanju Župić je naveo kako uzvanici premijere neće sudjelovati u službenom protokolu davanja izjava medijima.
"Uoči premijere izjave za medije davat će predstavnici Kazališta, umjetnički tim predstave, vršitelj dužnosti intendanta, vršitelj dužnosti ravnatelja Drame te članovi autorskoga tima", poručio je.
Dodao je kako "uzvanici premijere ne sudjeluju u službenom protokolu predviđenom za davanje izjava medijima".
Istaknuo je i da mediji nakon završetka predstave mogu, prema vlastitom interesu, razgovarati s prisutnim gostima. Očitovanje dolazi nakon kritika koje je ranije uputio Bojan Ivošević, optuživši HNK Split za korištenje kazališta u političke svrhe zbog povezivanja premijere s HDZ-ovom europarlamentarkom.