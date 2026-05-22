O Krležinoj drami danas će govoriti HDZ-ova Željana Zovko. Evo kako to objašnjava HNK Split

Novinari su jutro uoči dramske premijere "Lede" Miroslava Krleže u splitskom HNK-u dobili pomalo neobičan poziv za medije. Naime, uz uobičajene sugovornike iz kazališta i autorskog tima, u službenom protokolu za izjave predviđena je i Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu i članica HDZ-a, odnosno Kluba zastupnika Europske pučke stranke.

Premijera "Lede" održat će se u petak, 22. svibnja 2026. u 20 sati na velikoj sceni HNK Split, dok su izjave za medije najavljene ranije istoga dana.

Uz intendanta, ravnatelja Drame i redatelja — i eurozastupnica

Prema službenom pozivu HNK Split, izjave za medije dat će Božo Župić, v.d. intendanta HNK Split, Siniša Popović, v.d. ravnatelja Drame HNK Split, te Dario Harjaček, redatelj predstave. Međutim, pozornost je privuklo i ime Željane Zovko, europarlamentarke i članice HDZ-a, koja je također navedena među osobama predviđenima za davanje izjava uoči premijere.

S obzirom na to da je riječ o dramskoj premijeri, a ne političkom događaju, zatražili smo pojašnjenje od Barbare Marković, voditeljice odnosa s javnošću HNK Split.

HNK Split: "Dio je visokog protokola"

Iz HNK Split za Dalmaciju Danas pojašnjavaju kako je Zovko u protokol uključena kao dio visokog protokola, ali i kao osoba koja je, kako navode, dugogodišnja podržavateljica kulturnih događanja.

"Željana Zovko uključena je kao dio visokog protokola te je ujedno dugogodišnji veliki kazališni entuzijast i podržavatelj kulturnih događanja, zbog čega je i predviđena za kratku izjavu u ovom kontekstu", kazala je Barbara Marković za Dalmaciju Danas.

Marković je u javnosti ranije spominjana kao nova glasnogovornica splitskog HNK-a, nakon odlaska dugogodišnjeg glasnogovornika Davora Vukovića u mirovinu. Objavljeno je i da je na tu poziciju došla privremeno, na temelju ugovora o djelu, bez prethodno raspisanog natječaja. U istom kontekstu navodilo se i da je Marković predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja te članica HDZ-a.

Krležina "Leda" kao kruna glembajevskog ciklusa

"Leda" Miroslava Krleže smatra se krunom glembajevskog ciklusa i zauzima posebno mjesto u autorovu opusu. Iako nosi podnaslov komedije, riječ je o djelu koje precizno secira propale brakove, izgubljene iluzije i svijet privilegirane manjine.

Drama je smještena u ozračje karnevalskog ludila, a granice između protagonista i promatrača postaju sve nejasnije. U svijetu u kojem dijalozi često funkcioniraju kao nizovi osamljenih monologa, Krleža gradi atmosferu moderne otuđenosti.

Podsjetimo, kako smo ranije pisali, redatelj predstave Dario Harjaček rekao je da "Leda" prikazuje svijet moćne i privilegirane manjine srednjoeuropskog provincijskog grada.

"Leda nas uvodi u svijet privilegirane, moćne manjine jednog srednjoevropskog, provincijskog grada prikazujući materijalno bogatstvo najčešće tek kao obijest, a ideju romantične ljubavi tek kao klasnu privilegiju. Cijeli glembajevski ciklus, a naročito Leda, u fokus stavlja svijet modernosti, uskovitlani, užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima koje preplavljuju želje, nezasitnost i mogućnosti", poručio je Harjaček.