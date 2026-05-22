Marinić Kragić i Bijač se skockali na odlasku u Francusku. Sutra igraju europsko finale

Vaterpolisti Jadrana sutra u Marseilleu igraju prvu utakmicu finala Eurokupa, a atmosfera među splitskim navijačima već je na vrhuncu.
Dodatno oduševljenje izazvala je fotografija koju je na Instagramu objavio Jerko Marinić Kragić. Na njoj pozira s Markom Bijačem i Androm Franičevićem, a trojac je pažnju privukao elegantnim izdanjem u odijelima tijekom puta prema Francuskoj.
Marinić Kragić fotografiju je objavio na svom Instagram storyju, pa ne sumnjamo da mu se inbox užario.
Jadran je za finale organizirao i čarter let prema Francuskoj, a uz vaterpoliste su na put krenuli i brojni navijači koji će splitskom klubu pružiti podršku u borbi za europski naslov.
Splitski sastav tako će u Marseilleu imati i glasnu podršku s tribina u jednoj od najvećih utakmica u novijoj klupskoj povijesti.
Uzvrat se igra u Splitu, 6. lipnja.