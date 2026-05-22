Plokite ove subote slave svoj dan: „Pridružite nam se u druženju koje slavi život i duh našega kvarta“

Proslava Dana kotara Plokite održat će se u subotu od 17 sati na igralištu Osnovne škole Plokite, uz bogat program za djecu, sportska natjecanja, maskote, animatore te hranu i piće za posjetitelje

Plokite će ove subote ponovno oživjeti u duhu zajedništva i slavlja povodom obilježavanja Dana kotara. Proslava će započeti u 17 sati na igralištu Osnovne škole Plokite, a organizatori su pripremili bogat program namijenjen svim generacijama, s posebnim naglaskom na najmlađe stanovnike kvarta.

Manifestacija je zamišljena kao veliko susjedsko okupljanje, prilika za druženje obitelji, prijatelja i svih onih koji Plokite doživljavaju kao svoj kvart i svoju zajednicu.

Klaun Šarenko, maskote, napuhanci i sportske igre

Najmlađe posjetitelje očekuje animacijski program „Čaroban dan“, u sklopu kojega će ih zabavljati omiljeni klaun Šarenko sa svojim šarenim timom prijatelja. Djeci će donijeti smijeh, igru i animaciju, a program je osmišljen tako da potiče kreativnost, druženje i zajedništvo.

Osim interaktivnih igara za mlađu djecu, na Plokitama će biti postavljeni i sportski napuhanci za najmlađe. U sklopu sportske animacije i natjecanja najavljeni su nogometni pikado i košarka, a sudionicima će biti dodijeljene diplome i nagrade.

Dodatnu atmosferu proslave upotpunit će koncertni show uz kostimirane animatore, maskote i vatromet konfeta.

Hrana i piće za sve posjetitelje

Za starije posjetitelje i sve goste proslave organiziran je domjenak uz hranu i piće, čime će se subotnje druženje pretvoriti u pravu kvartovsku feštu.

Organizatori ističu da je cilj manifestacije okupiti stanovnike Plokita u opuštenoj i veseloj atmosferi te podsjetiti na važnost susjedstva, zajedništva i pripadnosti kvartu.

Poziv stanovnicima kotara, ali i svima koji se osjećaju dijelom ove zajednice, uputio je predsjednik Vijeća Gradskog kotara Plokite Luka Čelar, poručivši da su svi dobrodošli na proslavu Dana kotara.

