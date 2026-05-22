Split u znaku narančaste: Na Žnjanu obilježavanje Svjetskog dana multiple skleroze

Društvo multiple skleroze Split pozvalo je građane na obilježavanje Svjetskog dana multiple skleroze koje će se održati u srijedu, 27. svibnja, s početkom u 18 sati na Žnjanskom platou, na Trgu 14 palmi.

Ovogodišnje druženje po prvi put seli se s Đardina i Rive na obnovljeni Žnjan, a organizatori poručuju kako žele poslati poruku zajedništva, podrške i vidljivosti osoba koje žive s multiplom sklerozom.

Program će započeti laganim vježbanjem pod vodstvom fizioterapeuta iz Poliklinika Priska Med, nakon čega će sudionici u prepoznatljivim narančastim majicama prošetati Žnjanom.

„Zajedno želimo poslati poruku podrške, snage i vidljivosti osoba koje žive s multiplom sklerozom”, poručili su organizatori.

Nakon šetnje druženje će se nastaviti uz razgovor i druženje u Central Beach Bar.

Iz Društva multiple skleroze Split pozvali su članove, prijatelje, volontere i sve građane da im se pridruže te povedu obitelj i prijatelje.

"Multipla skleroza nije uvijek vidljiva. Ali ljudi koji s njom žive – jesu”, poručili su iz udruge.