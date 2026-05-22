Bojan Ivošević: "HDZ je okupirao HNK u Splitu, mladež je tamo snimala i stranačke tiktokove"

Bojan Ivošević oštro je kritizirao najavu da će Željana Zovko govoriti uoči premijere Krležine „Lede” u HNK Split, ustvrdivši da se splitski HNK pretvara u "HDZ-ovsko narodno kazalište".

U podužoj objavi na Facebooku Ivošević je naveo kako je, prema njegovom mišljenju, u samo godinu dana kazalište od „neovisne kulturne institucije” postalo prostor pod snažnim političkim utjecajem HDZ-a.

„U samo godinu dana od neovisne kulturne institucije dobili smo instituciju koja se slobodno može preimenovati iz Hrvatskog u HDZ-ovsko narodno kazalište u Splitu”, napisao je.

Dodao je kako pritom ne misli samo na, kako tvrdi, „zapošljavanja članova HDZ-a bez natječaja”, nego i na „potpunu političku okupaciju” kazališta.

Podsjetio je i na situaciju od prije nekoliko mjeseci, kada je Mladež HDZ-a koristila prostorije HNK za snimanje TikTok videa.

„Kada je Mladež HDZ-a prije nekoliko mjeseci koristila službene prostorije kazališta za snimanje stranačkog TikTok videa ignorirali smo navedenu činjenicu nadajući se da se samo radi o neupućenosti mladih HDZ-ovaca”, naveo je.

Smatra kako je najnoviji slučaj ipak ozbiljniji jer, kako kaže, iza njega stoje „nešto zreliji HDZ-ovci”, zbog čega „nema nikakvog opravdanja za ovakvo neprofesionalno ponašanje i korištenje kulturne ustanove u političke svrhe”.

Posebno je prozvao uključivanje Željane Zovko u događaj vezan uz kazališnu premijeru.

„Nadam se samo da će kulturni djelatnici reagirati na činjenicu da se njihov rad, trud i zalaganje besramno koristi za promociju jedne europarlamentarke iz redova HDZ-a koja s navedenom izvedbom nema apsolutno nikakve veze”, poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na reakcije kulturne scene iz vremena prošlog mandata uprave kazališta.

„U prošlom mandatu postojao je veliki broj onih koji su imali potrebu javno kritizirati i najmanje stvarčice vezane uz mandat bivšeg intendanta, nadam se da dolaskom HDZ-a na vlast nisu izgubili slobodu koju su imali u prošlom mandatu”, zaključio je Ivošević.