Humanitarnim koncertom u Splitu prikupljaju se sredstva za kombi vozilo Županijske udruge slijepih

U Splitu će se u nedjelju, 7. lipnja 2026. godine, održati humanitarni koncert za Županijsku udrugu slijepih Split, u sklopu akcije "Jedno vozilo za ostvareni cilj (a trebaju nam dva) jer ciljeva je puno". Koncert je najavljen za 19 sati u BackBaru Plan B, na adresi Slobode 16A u Splitu, a za glazbeni dio programa zadužen je Dreamers Band Split.

Cilj je sigurniji i dostupniji prijevoz članova Udruge

Humanitarna akcija organizira se s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu kombi vozila koje je potrebno članovima Županijske udruge slijepih Split. Novo vozilo omogućilo bi slijepim osobama sigurniji i dostupniji prijevoz na liječničke preglede, radionice, sportske aktivnosti, edukacije, izlete i druga društvena događanja.

Iz Udruge ističu kako bi nabava kombija dodatno unaprijedila samostalnost i kvalitetu života njihovih članova.

Posjetitelje humanitarnog koncerta očekuje glazbena večer uz Dreamers Band Split, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da dolaskom podrže akciju, dobro se zabave i postanu dio ove humanitarne priče.

Ulaznice i donacije dostupne putem Entrija

Ulaznice za koncert dostupne su putem platforme Entrio. Na stranici događaja navedene su ulaznice po cijeni od 12 eura, dok je za donaciju istaknuta opcija od 10 eura. Koncert nosi naziv "Humanitarni koncert udruge sljepih by Dreamers bend", a organizator događaja naveden na Entriju je MANO MANO d.o.o.