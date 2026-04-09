Smjena u HNK: Baćo otišao u mirovinu iz koje će u gradske vodiče, a nova glasnogovornica je 'lijepa Barbara'!

Otišao je u mirovinu Davor Vuković, dugogodišnji glasnogovornik i ‘dobri duh’ splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Pomagao je desetljećima novinarima, najavljivao premijere, ujedno amortizirao (koliko je mogao) i one manje lijepe priče iz teatra, obično vezane uz kadroviranje ili financiranje… No, nikad nije prestao biti gospodin.

A odlaskom u zasluženu mirovinu, kako se to protokolarno kaže, neće popularni Baćo prestat radit! Pred završnim je ispitom za vodiča pa ćemo ga svi skupa viđat – kako sam kaže, čovjek snuje, Bog odlučuje – po gradskim ulicama kako fureštima objašnjava sve poznate i manje poznate zanimljivosti grada. Vjerujemo i da će taj posao obavljati jednako dobro kao i onaj odnosa s javnošću u HNK, ako ne i bolje, jer putovanja su zapravo njegov hobi i forte. Godišnje odmore je ‘nemilice’ koristio na upoznavanje drugih zemalja i kultura, napisavši ne jedan super-zanimljiv tekst o tome, makar samo na svom ‘fejsbuk zidu’…

Umjesto Davora Vukovića za sada poziciju glasnogovornice HNK obavlja Barbara Marković, (još uvijek) predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja. Za sada, jer službeni natječaj još nije raspisan (Vukovićev odlazak u mirovinu iznenadio je upravu HNK otprilike onako kako snijeg u siječnju iznenadi naše cestare), Marković radi na ugovoru o djelu. Makar su već počeli stizati mailovi s njene nove adrese s HNK domenom.

Lijepa Barbara, kako je poznata u nekim krugovima, je inače članica HDZ-a, što sigurno nije odmoglo u privremenom angažmanu u HNK, iako se u nekoliko navrata s pozicije predsjednice HUOS-a pokazala probitačnom, ali i konkretnom, učinkovitom i sposobnom.