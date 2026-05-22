ZADAR – DUBROVNIK 83-57: Glatka pobjeda Zadrana na domaćem terenu

Košarkaši Zadra i Dubrovnika danas su od 20:30 igrali prvu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske u Zadru, a slavili su domaćini rezultatom 83:57 koji su ujedno bili bolji u prvoj, drugoj i posljednjoj četvrtini (17:13, 20:12, 23:7), a treća je četvrtina pripala gostima (23:25).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Žganec s double-double učinkom od 10 poena, 10 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Mihailović s 22 poena, 5 skokova i 6 asistencija; Ramljak s 19 poena, 8 skokova i 2 ukradene lopte; Tišma s 13 poena, 2 skoka, 4 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Buljević s 9 poena, 4 skoka i 2 bloka, Mekić s 4 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 3 ukradene lopte; Mazalin s 2 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Klarica s 2 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 2 poena i 1 skokom; Kapusta s 1 skokom te Dundović i Torbarina.

Uzvrat se igra 25. svibnja od 20:30 u Dubrovniku, a igra se na dvije pobjede.