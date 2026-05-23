Vučić se oglasio nakon kaosa u Beogradu: 'Blokaderi moraju shvatiti jednu stvar'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon večerašnjih nereda na ulicama Beograda i ponovno pozvao prosvjednike na dijalog, poručivši da će država „u kratkom roku uspostaviti javni red i mir“

„Poslije večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumjeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvijek Srbija pobjeđuje“, napisao je Vučić na društvenim mrežama.

Njegova reakcija stigla je nakon što su u središtu Beograda izbili sukobi između dijela prosvjednika i policije nakon velikog studentskog skupa „Studenti pobjeđuju“.

Deseci tisuća građana iz cijele Srbije okupili su se u subotu navečer na Trgu Slavija tražeći raspisivanje prijevremenih izbora i nastavak borbe protiv korupcije, piše tportal.

