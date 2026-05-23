Ante Gotovina komentirao stanje u Hrvatskoj vojsci

Na svečanosti su sudjelovali pripadnici povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde i policije, a među uzvanicima bio je i umirovljeni general Ante Gotovina.

Govoreći za Dnevnik Nove TV, Gotovina je istaknuo kako je riječ o važnom datumu za hrvatske Oružane snage.

"Toga dana postavljeni su temelji Hrvatske vojske. Obrambene i redarstvene snage tada su dobile vojni ustroj, a kasnije su tijekom rata oslobodile okupirani teritorij i nastavile se razvijati u današnje moderne Oružane snage“, rekao je.

Dodao je kako vojska i danas uspješno izvršava svoju ključnu zadaću – očuvanje sigurnosti građana.

Komentirajući stanje Hrvatske vojske i dolazak novih ročnika, Gotovina je izrazio zadovoljstvo razvojem sustava.

"Naše Oružane snage se razvijaju, održavaju potrebnu razinu borbene spremnosti i tehnički se opremaju. Imaju stručne timove u Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane“, poručio je.

Osvrnuo se i na uključivanje mladih u vojni sustav, naglasivši kako je riječ o odgovornosti prema domovini.

"To je obaveza prema svojoj državi za one koji to žele. Takvo služenje može biti samo dragovoljno, kao što je bilo i tijekom rata, ali mladima može koristiti jer nikada ne znate što život nosi“, zaključio je Gotovina.