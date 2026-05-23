Ovo je mjesto nesreće kod tunela sv. Ilija, prizori su strašni

Jedna osoba smrtno je stradala u stravičnom sudaru

Jedna osoba smrtno je stradala, a pet ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 13.20 sati dogodila kod tunela Sveti Ilija. Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, uključujući vatrogasce, policiju i djelatnike Hitne medicinske pomoći.

U nesreći su sudjelovala dva vozila. Vatrogasci su pomagali pri izvlačenju unesrećenih iz vozila, dok su ozlijeđene osobe prevezene u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Okolnosti nesreće i uzrok sudara bit će poznati nakon policijskog očevida koji je u tijeku. 

Prizori s mjesta nesreće su strašni. Od siline udara vozila su potpuno uništena. 

