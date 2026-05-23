Dva maturanta brutalno napadnuta: "Zaletio se i svom snagom udario prijatelja u lice, a meni su izbijeni zubi"

Dan koji će drugi maturanti pamtiti samo po ludim proslavama nekolicini će mladića u sjećanju ostati i zbog brutalnog napada.

Naime, kako su ispričali za Dnevnik.hr, na njih su na zagrebačkom Bundeku tijekom norijade u petak nasrnula dvojica muškarca, koja su ničim izazvana jednom mladiću izbila zube, a drugom je zbog snažnih udaraca u glavu lice puno masnica.

"Sjedio sam na travi s trojicom prijatelja i do nas je sjeo nepoznati muškarac i počeo paliti kartonsku kutiju od pizze. Mi smo šutjeli jer nismo htjeli probleme, ali on je onda ustao i od Noe tražio pištolj na vodu", ispričao nam je Ivano.

No, Noa mu ga nije želio dati.

"Muškarac mu je uzeo pištolj iz ruku, počeo špricati okolo i onda je Nou par puta pošpricao po licu. Pištolj mu je vratio pa ga tražio natrag. Noa mu ga opet nije htio dati i ovaj mu je lupio šamar, ali se okrznuo na pištolj, ozlijedio i tada je poludio. Nou je još par puta ošamario, a onda ga je i nogom udario u lice", prisjetio se Ivano.

Maturanti, koji su tada već stajali na nogama, pokušali su ga smiriti.

"Krenuo je prema Noi i ja sam stao između njih. Smirio se na tri sekunde i onda opet krenuo na Nou", rekao je Ivano.

Odjednom je došao i drugi nepoznati muškarac, za kojeg Ivano kaže da je očito bio napadačev prijatelj.

"Zaletio se i svom snagom udario Nou u lice. Mene je netko gurnuo i dobio sam jedan ili dva udarca u glavu. Ne mogu se točno sjetiti što je bilo, ali dva zuba su pukla", ispričao je.

"Ispljunuo sam zube, rekao prijateljima da su mi zubi izbijeni i da se moramo maknuti", dodao je.

Nakon napada su otišli do policajaca koji su se nalazili na Bundeku.

"Policija je rekla da odemo do Hitne pomoći. Pregledan sam u KB-u Dubrava i ustanovljeno je da su mi zubi slomljeni", objasnio je Ivano.

Njegov prijatelj Noa otišao je u drugu bolnicu, ima masnice po licu i kaže da ga još uvijek boli glava.

"Rekao mi je da ga je taj muškarac pokušao udariti s dvije šake da mu probije bubnjiće", napomenuo je.

Ivano je jučer izjavu o incidentu dao i policiji. Kasnije su shvatili da su napadača, dok su prije napada snimali jedni druge, slučajno uhvatili u pozadini.

"Bio je stariji, jači lik, nije bio učenik. Nije nosio majicu norijade ni natpis srednje škole. Pitali smo ga što tu radi i u koju školu ide, odgovorio je da je školu davno završio", rekao je Ivano.