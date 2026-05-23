Dva maturanta brutalno napadnuta: "Zaletio se i svom snagom udario prijatelja u lice, a meni su izbijeni zubi"

Nepoznati su muškarci napali dvojicu maturanata koji su morali potražiti liječničku pomoć. Sve su prijavili policiji

Dan koji će drugi maturanti pamtiti samo po ludim proslavama nekolicini će mladića u sjećanju ostati i zbog brutalnog napada.

Naime, kako su ispričali za Dnevnik.hr, na njih su na zagrebačkom Bundeku tijekom norijade u petak nasrnula dvojica muškarca, koja su ničim izazvana jednom mladiću izbila zube, a drugom je zbog snažnih udaraca u glavu lice puno masnica.

"Sjedio sam na travi s trojicom prijatelja i do nas je sjeo nepoznati muškarac i počeo paliti kartonsku kutiju od pizze. Mi smo šutjeli jer nismo htjeli probleme, ali on je onda ustao i od Noe tražio pištolj na vodu", ispričao nam je Ivano.

No, Noa mu ga nije želio dati.

"Muškarac mu je uzeo pištolj iz ruku, počeo špricati okolo i onda je Nou par puta pošpricao po licu. Pištolj mu je vratio pa ga tražio natrag. Noa mu ga opet nije htio dati i ovaj mu je lupio šamar, ali se okrznuo na pištolj, ozlijedio i tada je poludio. Nou je još par puta ošamario, a onda ga je i nogom udario u lice", prisjetio se Ivano.

Maturanti, koji su tada već stajali na nogama, pokušali su ga smiriti.

"Krenuo je prema Noi i ja sam stao između njih. Smirio se na tri sekunde i onda opet krenuo na Nou", rekao je Ivano.

Odjednom je došao i drugi nepoznati muškarac, za kojeg Ivano kaže da je očito bio napadačev prijatelj.

"Zaletio se i svom snagom udario Nou u lice. Mene je netko gurnuo i dobio sam jedan ili dva udarca u glavu. Ne mogu se točno sjetiti što je bilo, ali dva zuba su pukla", ispričao je.

"Ispljunuo sam zube, rekao prijateljima da su mi zubi izbijeni i da se moramo maknuti", dodao je.

Nakon napada su otišli do policajaca koji su se nalazili na Bundeku.

"Policija je rekla da odemo do Hitne pomoći. Pregledan sam u KB-u Dubrava i ustanovljeno je da su mi zubi slomljeni", objasnio je Ivano.

Njegov prijatelj Noa otišao je u drugu bolnicu, ima masnice po licu i kaže da ga još uvijek boli glava.

"Rekao mi je da ga je taj muškarac pokušao udariti s dvije šake da mu probije bubnjiće", napomenuo je.

Ivano je jučer izjavu o incidentu dao i policiji. Kasnije su shvatili da su napadača, dok su prije napada snimali jedni druge, slučajno uhvatili u pozadini.

"Bio je stariji, jači lik, nije bio učenik. Nije nosio majicu norijade ni natpis srednje škole. Pitali smo ga što tu radi i u koju školu ide, odgovorio je da je školu davno završio", rekao je Ivano.

