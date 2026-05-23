Verstappenu dali da pogodi gdje se nalazi Poljud: Pogledajte što je rekao

Prilikom odlučivanja Nizozemac je uputio komentar kako Poljud "ne izgleda baš najbolje"
Internetom kruži video na kojem četverostruki prvak Formule 1 Max Verstappen igra popularnu igru Geoguessr u kojoj se pogađaju lokacije diljem svijeta.

Na ovoj mapi tražili su se nogometni stadioni, a jedan od onih u rotaciji bio je i Poljudski stadion, piše Net.hr..

Prilikom odlučivanja Nizozemac je uputio komentar kako Poljud "ne izgleda baš najbolje", a iako je ostale stadione odradio bez problema, Nizozemac se dugo mučio s domom "splitskih Bilih". Na kraju je Verstappen odlučio da se Poljud nalazi u Sloveniji!?

