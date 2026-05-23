HRVATSKI MALONOGOMETAŠI NISU PROŠLI SKUPINU NA SOCCA EURU: Predodređeni smo za puno veće stvari

Nakon što je doživjela dva poraza u skupini, najprije od Češke (2:0), a onda i Španjolske (2:1), u posljednjoj utakmici u skupini - onoj s Engleskom slavila je na kraju rezultatom 1:0. No, ta pobjeda i tri upisana boda u skupini ipak nisu bila dovoljna za nastavak prvenstva.

''Dojmovi nisu dobri, s obzirom da nam je to bila jedina pobjeda na ovom prvenstvu. S ovim rezultatom se malo isprala gorčina iz prve dvije utakmice, ali ne možemo nikako biti zadovoljni'' - rekao je Mario Skorin, iskusni socca reprezentativac koji je Hrvatsku predstavljao na premijernom Socca Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2018. godine.

Hrvatski malonogometaši na posljednjih nekoliko prvenstva ostvarivali su sjajne uspjehe te zaredali nekoliko medalja pa je ispadanje u skupini za njih - ravno debaklu.

''Slažem se da je debakl ispasti u skupini, ne znam kada se to zadnji put dogodilo ovakvoj reprezentaciji. Smatram da su ovi igrači predodređeni za puno veće stvari. Ispalo je da je možda bio neki zamor na kraju naporne sezone koji su svi igrači imali sa svojim klubovima, a što se manifestiralo kroz ovaj turnir. Sve je to na kraju tako nesretno završilo, a uvijek je tu malo i doza sreće'', nadodao je Skorin.

No, svakako je veliki hendikep bio i izostanak izbornika Dina Kovača, koji zbog klupskih obaveza nije mogao prisustvovati prvenstvu.

''To je svakako bio možda i najveći nedostatak. Njega je privremeno zamijenio dosadašnji kapetan Josip Haluška, a samim time smo izgubili jednog igrača u polju koji nam je bio dosta bitan'', zaključio je Skorin.

Hrvatska putuje kući, ali nećemo dugo biti zakinuti za malonogometne poslastice jer nas već krajem kolovoza očekuje Socca Svjetsko prvenstvo na kojem se nadamo da će naši reprezentativci ponovno zablistati.