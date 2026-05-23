Finale Eurokupa: Marseille slavio, odluka o trofeju pada na Zvončacu

Prvo “poluvrijeme” finala Eurokupa pripalo je Marseilleu koji je na svom bazenu svladao Jadran rezultatom 19:16. Ipak, priča o europskom trofeju još je daleko od završene jer se odluka seli na Zvončac, gdje će se 6. lipnja igrati uzvratni susret.

Splićani su loše otvorili utakmicu i rano upali u rezultatski zaostatak iz kojeg se do kraja nisu uspjeli potpuno izvući. Marseille je poveo 2:0 pogocima Larumbea i Nagyja, a potom u visokom ritmu nastavio pritiskati tijekom svih 32 minute. Nošeni glasnom i vatrenom atmosferom domaći su postupno povećavali prednost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jadran je u uvodnim minutama još uspijevao održavati priključak pa je u nekoliko navrata zaostatak bio minimalan (3:2, 4:3), no kako je susret odmicao, postajalo je jasno da hrvatskom prvaku nedostaje čvrstoće u obrani i odlučnosti u napadu. Dovoljno govori podatak da su Splićani primili čak 19 pogodaka, što nije razina na kojoj inače grade svoju igru.

Momčad trenera Šćepanovića nije popuštala ni trenutka. Marseille je nastavio kažnjavati svaku pogrešku gostiju, a u 13. minuti Vernoux je pogodio za velikih 10:5 i prvi put odveo Francuze na plus pet.

Ipak, Jadran je u trećoj četvrtini pokazao karakter. Golovima Matkovića i Berehulaka Splićani su smanjili na 13:10 i ponovno vratili nadu u aktivan rezultat uoči uzvrata. No, ključni trenutak dogodio se dvije i pol minute prije kraja treće dionice, kada je Fatović zaradio brutality. Jadran je potom četiri minute igrao s igračem manje, a Marseille je preko Boueta realizirao peterac i ponovno pobjegao na osjetniju razliku (14:10).

Domaćin je iskoristio taj trenutak i u završnu četvrtinu ušao s visokih 17:11, činilo se tada da bi francuska momčad mogla praktički riješiti pitanje pobjednika. No jadranaši se nisu predavali. U samoj završnici uspjeli su smanjiti zaostatak na tri gola i ipak ostaviti finale potpuno otvorenim uoči uzvrata u Splitu.

Atmosfera u Marseilleu bila je prava finalna. Francuzi su tijekom cijelog susreta imali glasnu podršku s tribina, a bazenom su odzvanjali bubnjevi i navijanje domaćih navijača. No, priliku za odgovor sada će imati splitska publika. Zato valja zaokružiti datum 6. lipnja - tada se na Zvončacu igra drugo i odlučujuće “poluvrijeme” borbe za europski trofej.

Marseille – Jadran 19:16 (5:3, 6:3, 6:5, 2:5)

1. utakmica finala Eurokupa. Bazen Pierre Garsau, Marseille. Gledatelja: 1200.

Marseille: Tešanović (7 obrana), Larumbe (2), Crousillat (4), Spaić (1), Nagy (2), Vernoux (4), Drašović (2), Bouet (2), Marion Vernoux, Bodegas (1), De Nardi, Kalogeropoulos (1), McKnight, Gbadamassi.

Trener: Miloš Šćepanović.

Jadran: Bijač (8 obrana), Matković (1), Marinić Kragić, Radan, Butić (4), Pejković (2), Ćurković (2), Zović (3), Berehulak (1), Nemet (1), Fatović (1), Dužević (1), Čelar, Skejić.

Trener: Jure Marelja.

Igrač više: Marseille (7/9), Jadran (8/17)

Peterci: Marseille (2/2), Jadran (1/1).