UHIĆENO ŠEST HRVATSKIH DRŽAVLJANA ZBOG PROVALA U NJEMAČKOJ: Tri žene (26,31 i 41) završile u istražnom zatvoru

Osumnjičenici se dovode u vezu s brojnim provalama na području Sjeverne Rajne-Vestfalije, a detalje zajedničkog priopćenja Državnog odvjetništva i policije donosimo u nastavku.

-Nakon intenzivne istrage specijaliziranog odjela policije iz Bochuma za provale u stanove (KK 13), policijski službenici su u četvrtak ujutro, 21. svibnja, uhitili šest osoba. Postoji osnovana sumnja da su dio međunarodno organizirane bande provalnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uhićenim hrvatskim državljanima u dobi između 25 i 41 godine na teret se stavlja velik broj provala u stanove na području Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRW).

Osumnjičenici, koji su već poznati zbog imovinskih kaznenih djela diljem Europe, dovode se u vezu s brojnim provalama na području Ruhrske oblasti i Porajnja.

Na zahtjev Državnog odvjetništva u Bochumu, Općinski sud u Bochumu izdao je više naloga za pretragu te tri naloga za uhićenje – 26-godišnjakinji i 31-godišnjakinji iz Bochuma te 41-godišnjakinji iz Bergheima određen je istražni zatvor.

Tijekom pretraga stanova zaplijenjeni su gotovina i brojni dokazni materijali.

Istraga kriminalističke policije u Bochumu i dalje traje, piše Fenix Magazin.