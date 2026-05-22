Imoćani pitali Bulja koja je jedina razlika između Sinja i Imotskoga. Evo što je odgovorio

"Koja je jedina razlika između Sinja i Imotskoga?", upitali su sinjskog gradonačelnika Mira Bulja Imoćani.
Njegov odgovor bio je da Imotski nikada neće imati koncert Marka Perkovića Thompsona kakav je Sinj imao.
"Sastanak ambasade Imotske krajine s gradonačelnikom Sinja protekao je u ugodnom i prijateljskom tonu. Razgovaralo se o brojnim temama, ali i o stvarima koje će se još dugo pamtiti među ljudima našega kraja.
Ipak, jedna napomena gradonačelniku – realno je priznati da nikada nećemo imati Thompsonov koncert kakav je bio u Sinju. Atmosfera, emocije i zajedništvo koje je taj koncert donio teško će se ponoviti igdje. A bome, nikada nećemo toliko ni čekati da izađemo iz Sinja nakon događaja.
Rodijak Marko došao je kući prije četiri dana, a koncert je bio prije godinu dana. Tolike su bile gužve i kolone da će se i to prepričavati generacijama", stoji u opisu videa.