RIJEKA – OLMISSUM 3-1: Pobjeda Riječana u prvoj utakmici finala

Futsaleri Rijeke i Olmissuma danas su od 20:30 igrali prvu finalnu utakmicu SuperSport HMNL-a, a slavili su domaćini rezultatom 3:1.

Olmissum je poveo golom Kirevskog u četvrtoj minuti, a onda su u dvije minute požutjela čak četvorica igrača u redovima Rijeke: Malinić, Matijević, Hajdaraj i Berković. Nakon toga Riječani su se vratili pogotkom Turka u 13. minuti i za konačnih 1:1 na poluvremenu i svega pet prekršaja na poluvremenu, od kojih su Omišani napravili samo jedan.

Drugo je poluvrijeme bilo čvršće i bogatije prekršajima. Domaćini su ih napravili četiri u tri minute, a nakon toga požutio je fizioterapeut na klupi Rijeke. Potom je u 31. minuti Lima zabio za 2:1. Šest minuta zatim Omišani su napravili prvi prekršaj u drugom dijelu, a u istoj je minuti vratar Rijeke Berković koji je već imao žuti karton, dobio i crveni pa je bio isključen iz igre. U 38. su minuti domaćini napravili i pet akumulirani prekršaj, šesti već minutu nakon, a tada je Olmissum dobio kazneni udarac. Pucao je Sušac, no nije uspio realizirati najstrožu kaznu. Konačnih 3:1 postavio je Lima u 39. minuti.

Za Olmissum nastupili su Rozga, Kustura, Sušac, Kovačević i Juretić, dok su na klupi bili Jurić, Đurić, Kirevski, Barbarić, Copić i Milić.

Druga je utakmica na rasporedu 24. svibnja u 19 sati, također u Rijeci.