Dinamo proslavio dvostruku krunu, igrači se popeli na sjever

Nogometaši Dinama zaključili su sezonu 2025./26. utakmicom bez pogodaka protiv Lokomotive. Iako na terenu nije bilo golova, razlog za zadovoljstvo na Maksimiru bio je i više nego jasan – Modri su sezonu završili s osvojenom dvostrukom krunom. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je svečani dio večeri.

Igrači Dinama službeno su podigli pehar uz glazbu koja je odjekivala stadionom, dok su tribine bile ispunjene slavljeničkom atmosferom. Dio navijača zapalio je baklje, a na središtu terena započele su pripreme za zajedničko fotografiranje momčadi i stručnog stožera.

Poseban trenutak uslijedio je kada su se Dinamovi igrači uputili prema sjevernoj tribini. Tamo su zajedno proslavili naslov s Bad Blue Boysima, koji su momčad bodrili tijekom cijele sezone – kako na domaćem terenu, tako i na brojnim gostovanjima, piše Gol.hr.

