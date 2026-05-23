Žestoki sukobi u Beogradu, letjeli suzavci, baklje, topovski udari

Kordoni policije interveniraju u središtu Beograda nakon mirnog prosvjeda "Studenti pobjeđuju" na kojem su sudjelovali deseci tisuća građana iz cijele Srbije. Sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka, gdje su bile okupljene pristaše predsjednika Aleksandra Vučića.

Pod sloganom "Studenti pobjeđuju“, studentski pokret pozvao je danas građane iz cijele zemlje na okupljanje od 18 do 20 sati na Trgu Slavija u središtu grada, gdje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024., kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali se grupa muškaraca sukobila s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša Vučića, organiziran u Pionirskom parku, ispred Vučićeva ureda. Letjeli su suzavci, baklje, topovski udari, a više osoba je uhićemo.

Od 1. studenog 2024. prosvjedi traju u Srbiji, na vrhuncu dosegnuvši 300.000 ljudi 15. ožujka 2025. Studenti se nadaju da će današnji prosvjed ponovno oživjeti pokret i potaknuti predsjednika Vučića da raspiše prijevremene izbore, piše Index.