Od boba i manistre do sladoleda i tripica: Fešta o’ boba ponovno oduševila tisuće posjetitelja

Fešta o' boba koja je davno stidljivo organizirana u Kaštel Kambelovcu, u ime zaboravljene namirnice, odavno je izašla van granica Kaštela, te slobodno možemo reći, postala najposjećenija fešta u županiji. Već u ranim prijepodnevnim satima ekipe su se okupile na kambelovskom brcu kako bi na vrijeme spravili svoja jela od boba. Bario se bob, šufigala kapula, frigalo se na najjače, a sve se podlijevalo domaćim kaštelanskim vinima. Mnoge kaštelanske udruge i društva, te njihovi gosti iznijeli su teće te ukrstili kuhače kako bi točno u 16:00 sati gostima ponudili svoja jela od boba. Bilo je tu raznih variva, bob i sipa, bob s medom, dolce garbo, manistra i bob, brancin punjen bobom, razne slastice s bobom - krempite, torte i sladoled te mnoga druga jela koja su milovala nepca degustatora. Stručni ocjenjivački žiri imao je težak zadatak jer trebalo je između 80 ponuđenih jela izabrati ona najbolja.

- Danas sam kuhala bob i žabe, i jelo je "otišlo" u rekordnom vremenu. Imala sam i Kaštelansku tortu koja je za prste polizat, priča nam Ana iz "Anine kužine".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Napravili smo sladoled od boba, i to dva okusa - bob, menta, grčki jogurt i orah, a drugi okus je bob, rogač i smokva. Dugo smo se pripremali za feštu, iako smo iz Kambelovca nikad nismo sudjelovali. Sladoled je dobro prihvaćen i mi smo zadovoljni, kazali su nam iz Banana Splita.

Miris boba, dobra vinska kapljica, ekipa i dalmatinska glazba bili su dobitna kombinacija za ovo subotnje poslijepodne jer kambelovsko brce i obližnji porat bili su prepuni posjetitelja koji su se dobro zabavljali.

- Smatram da se u našim restoranima treba težiti tomu da imamo što više tradicijskih jela. Ovdje smo degustirali baš dobra tradicijska jela, kao bob s manistrom, baš onako kako mi je baka spravljala. Bilo je par jela koja bi mogla biti na meniju reprezentativnih restorana. Najviše od svega me raduju djeca iz škole Knez Trpimir koja su tako lijepo prezentirala svoje jelo - njoke s bobom i hladnom šalšom. Baš su me osvojili. Nadam se da ćemo težiti tomu da nije sve u fakultetima nego da ima sreće i napretka i u kulinarskoj školi. Želim da naša djeca ostanu tu, da kuhaju u našim restoranima, a ne da uvozimo stranu radnu snagu, zaključio je chef Krešo Vrbatović.

Stručni ocjenjivački sud imao je pune ruke poslao, trebalo je probati 80 jela, a činili su ga Duje Pisac, Krešo Vrbatović i Ivan Kovač Matela.

Nakon svih probanih jela, suci su odlučili sljedeće:

Najbolji desert - Banana Split, sladoled s bobom, rogačem i smokvama.

Inovacija - Ekipa Pošteni bob - lubin s bobom

Tradicija - Udruga Srce za srce - bob i manistra

Kreativnost - OŠ Kneza Trpimira - bob s obrazon

Treću nagradu dobio je OPG Jurić za bob s medom. Drugu nagradu OŠ Kneza Trpimira za bob s obrazon, a prvu nagradu odnijela je ekipa Tri brata iz Sinja za janjeće tripice s bobom.

Ovogodišnji Grand prix osvojila je ekipa Spasimo Kozjak i Kaštela s jelom - četiri nijanse zelene.